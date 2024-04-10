Пашинян призвал Армению не надеяться на США и Евросоюз Пашинян: США и Евросоюз не решат проблемы Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что США и Евросоюз не решат проблемы страны, сообщил Sputnik Азербайджан. Так глава правительства прокомментировал итоги встречи с высокопоставленными лицами в Брюсселе.

У нас искусственно или нет создаются ожидания, что какие-то союзники или родственники придут и решат наши проблемы. Нужно зафиксировать и закрепить то, что все наши проблемы должны мы решить, — заявил премьер.

Пашинян 5 апреля встретился в Брюсселе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой американского Агентства по международному развитию Самантой Пауэр.

В ходе встречи стороны договорились, что США выделят Армении более $65 млн. По словам Блинкена, эти средства будут инвестированы прежде всего в сферы государственного управления и экономики республики. Госсекретарь добавил, что Вашингтон также хочет помочь Еревану в укреплении демократической и экономической устойчивости. По его словам, США согласны с позицией Армении относительно будущего Южного Кавказа.

Пашинян заявил, что провел «отличные консультации с коллегами» из США и Евросоюза. Глава правительства республики добавил, что в ходе переговоров удалось обсудить расширение сотрудничества, целью которого является укрепление демократии в Армении.