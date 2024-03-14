Пашинян повторяет судьбу Зеленского: возьмут ли Армению в ЕС

Фото: primeminister.am

Эксперты считают, что Пашинян повторяет судьбу президента Украины Владимира Зеленского.

В тот самый момент, когда отношения Москвы и Еревана достигли пика напряженности, Европарламент принял резолюцию с предложением сделать Армению кандидатом на вступление в ЕС. Власти закавказской республики, давно взявшие курс на отдаление от Москвы, заявили о готовности углублять отношения с Евросоюзом. Эксперты уверены, что такой курс армянских властей в конечном счете приведет страну к повторению судьбы Украины. Действительно ли Россия теряет Армению, вступит ли Ереван в ЕС и когда этого ожидать — в материале NEWS.ru.

Чего хотят в Ереване

На заседании правительства 14 марта армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван приветствует резолюцию Европарламента о том, что Армения может получить статус кандидата на вступление в ЕС. По его словам, власти страны видят в себе политическую волю для углубления сотрудничества с европейскими структурами.

«Вчера Европарламент принял резолюцию о более тесных отношениях [Армении] с Евросоюзом. Была принята резолюция о том, что если Армения станет кандидатом на вступление в ЕС, то Европейский парламент должен содействовать данному процессу», — заявил Пашинян на заседании правительства.

Премьер считает, что этот документ должен стать предметом широкого общественного обсуждения, которое поможет определить будущее Армении. Он призвал политические силы страны и общественные организации выразить свое отношение к этому посланию Европарламента. По его мнению, такие решения нуждаются в резонансе, поэтому не стоит ограничиваться только реакцией правительства.

Инициативу Пашиняна подхватил спикер парламента республики Ален Симонян, который известен своими антироссийскими высказываниями. «Армения привержена активной работе по углублению сотрудничества с ЕС, основанного на общих демократических ценностях и стремлениях», — написал он в соцсетях.

Фото: primeminister.am Власти республики видят в себе политическую волю для углубления сотрудничества с европейскими структурами

Какую резолюцию приняли в Европарламенте

Вечером 13 марта Европейский парламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости тесных связей между Евросоюзом и Арменией, а также о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном. За принятие документа проголосовали 504 депутата, против — 4, воздержались — 32.

В тексте резолюции зафиксирована позиция Европарламента, который считает, что отношения ЕС с Арменией могут измениться, если страна решится подать заявку на статус кандидата для вступления в объединение. Депутаты Европарламента призывают ЕС поддерживать Армению в расширении сотрудничества с Европой, в том числе в сфере безопасности.

Это выступление европарламентариев последовало за решением армянских властей заморозить свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Причем Пашинян грозит выйти из организации, если она не выполнит условия Еревана.

В резолюции Европарламента упоминается и Азербайджан. В документе содержатся призывы к Баку вступить в диалог с армянами Карабаха, «уважать их права и гарантировать их безопасность». Более того, депутаты считают, что азербайджанские власти должны «освободить всех жителей Нагорного Карабаха и Армении, которые остаются под стражей». Что и кто конкретно имеется в виду, они не поясняют.

«Мы должны убедить Баку и Москву наконец уважать демократию и армянский народ. Желание Москвы состоит в том, чтобы атаковать правительство, которое сделало немыслимое в глазах Владимира Путина: демократизировало страну, реформировало ее, поддержало Международный уголовный суд и заморозило ее участие в Организации безопасности, в которой доминирует Россия», — сказала депутат Европарламента Натали Луазо (Франция).

Фото: Shutterstock/FOTODOM В российском МИД считают, что поведение Еревана объясняется сильным давлением Запада на власти республики

Как на инициативу Европарламента отреагировали в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос NEWS.ru заявила, что заявления премьера Армении про ОДКБ настораживающие, оскорбительные и ультимативные. По ее словам, внешний курс республики может нанести непоправимый ущерб ее союзническим отношениям с Россией и создать серьезные риски для армянского суверенитета.

«Вызывает недоумение последовательное стремление части армянских элит обсуждать вопросы эффективности ОДКБ вне этой Организации, при том что существуют все необходимые для этого форматы и налаженные каналы взаимодействия. Но от предметного экспертного диалога на площадке ОДКБ в Ереване предпочитают устраняться», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что Россия дорожит братскими отношениями с Арменией и в любой момент готова к «доверительному взаимоуважительному диалогу» с Ереваном по всему спектру назревших вопросов, включая взаимодействие в рамках ОДКБ.

В российском МИД считают, что поведение Еревана объясняется сильным давлением Запада на власти республики. Это мнение разделяют и парламентарии. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что ЕС приглашает Армению вступить в свои ряды, преследуя собственные корыстные цели.

«Это не вступление в ЕС, это прежде всего вступление в игру Евросоюза с совершенно понятными, очевидными для Брюсселя целями в отношении армянского руководства. Это продолжение многоходовой игры в регионе. Пока комментировать рано, важен сам факт вступления Евросоюза в игру с совершенно понятными целями», — сказал Карасин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления премьера Армении про ОДКБ настораживающие, оскорбительные и ультимативные

Теряет ли Россия Армению

Для Пашиняна ставка на отрыв от России и на сближение с Европейским союзом — это единственное сейчас возможное политическое поведение, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Наумов. Он отметил, что Пашинян проиграл войну в Карабахе и утратил его для Армении. Теперь ему нужен образ ответственного за все поражения — им назначена Россия. По словам политолога, если Пашинян пойдет на примирение с Россией, ему придется отвечать на вопросы, почему все вышло как вышло и что делать дальше.

«Поэтому при Пашиняне Россия, безусловно, теряет Армению. Она уже ее частично потеряла, и этот процесс продолжится, если мы не увидим смену власти и внешнеполитический разворот в Ереване. Пашинян будет вести антироссийский курс. Он не торгуется, ему нечего выторговать у России. Ему нужно сохранить власть и популярность», — сказал Наумов.

По его словам, армянское руководство продолжит обвинять Россию в собственных ошибках и обещать своему народу европейское будущее.

Вступит ли Ереван в ЕС

Каким бы заманчивым ни был образ европейского будущего и как бы хорошо он ни воспринимался народом, Армения, скорее всего, не вступит в ЕС, считает Наумов. Он напомнил о примере Турции, которая уже много лет пытается вступить в ЕС. По мнению эксперта, еврочиновники посулят Еревану лишь какие-то преференции.

«У Запада есть несколько целей в отношении Армении. Он хочет использовать ее как ключ к Южному Кавказу, войти туда и противодействовать России, расширять свое внешнеполитическое влияние. Армения для этого — идеальный кандидат. Естественно, за это Запад готов заплатить Еревану какими-нибудь преференциями, военными поставками и финансовыми вливаниями. Армении будут обещаны все формы взаимодействия и интеграции, но ее вступления в Европейский союз не будет. Там уже своих кандидатов хватает, как и проблем от обилия этих кандидатов», — сказал Наумов.

По его словам, это выглядит как сделка между Пашиняном, частью армянского народа и Западом, но такое взаимодействие для Армении в целом — рискованная сделка. «Люди бизнес делают, что называется», — пояснил политолог.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван приветствует резолюцию Европарламента о том, что Армения может получить статус кандидата на вступление в ЕС

Повторит ли Армения судьбу Украины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян делает все, что когда-то делал экс-президент Украины Петр Порошенко и продолжил делать нынешний глава государства Владимир Зеленский, заявлял NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его мнению, Пашинян идет уже протоптанной дорожкой, которую определяет Запад.

«Это доказывает, что Пашинян, а не Армения отделяется от России. В принципе, он никогда не был с Россией, премьер пришел к власти на волне разногласий внутри гражданского общества. Он идет по протоптанной дорожке, которую определяют для него англосаксы, решившие сделать из Армении очередной антироссийский фронт.

Россия всегда выступала за мир и благополучнее на Закавказье и Южном Кавказе. И мы намерены продолжить выполнять свои обязательства, для того чтобы Армения не оказалась в том же положении, что и Украина», — заключил Водолацкий.

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