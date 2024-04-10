В Совфеде назвали «справедливыми» заявления Пашиняна о России Сенатор Карасин: заявления Пашиняна — тревожный сигнал для Москвы

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна вполне справедливы, ведь действия Еревана в последнее время показывают, что он отдаляется от России и избегает участия в совместных мероприятиях, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным дела Григорий Карасин. По его словам, высказывания армянского премьера — тревожный сигнал для отношений двух стран.

В заявлениях армянского премьера Никола Пашиняна есть много справедливого, потому что действия и заявления Еревана в последние месяцы показывают, что Армения отдаляется от России и избегает участия в совместных мероприятиях. Москва всегда выступает сторонником открытого и честного диалога, желает участия всех стран и ОДКБ, и СНГ в обсуждении вопросов. Такие действия также влияют на развитие двусторонних отношений, — сказал Карасин.

При этом парламентарий выразил готовность поспорить с заявлением об исторической и реальной Армении. По его словам, Россия и Армения — две исторически родственные страны, которые должны быть заинтересованы в том, чтобы отношения развивались по всем направлениям, как это всегда и было.

Решение поменять курс вызывает многие вопросы, но Москва готова обсуждать их не в публичном пространстве, а во время контактов. Надеюсь, что у нас получится решить вопросы в ходе диалога. Такие категоричные заявления для прессы вряд ли способствуют достижению взаимного понимания и продвижения вперед, — отметил Карасин.

Ранее Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена. Однако, по его словам, Армения в этом не виновата, так как «не сделала ни одного неверного шага». Премьер добавил, что при этом «обратные случаи многочисленны».