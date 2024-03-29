«Это самоубийство Пашиняна»: народ Армении взял на себя спасение экономики

Фото: .primeminister.am

В Ереване состоится форум БРИКС на фоне стремлений республики в ЕС.

30 марта в Ереване пройдет первый международный форум «Армения-БРИКС», на котором обсудят экономическое сотрудничество республики с объединением. С инициативой его проведения выступили не официальные власти страны, а местные общественные организации. Форум состоится на фоне напряженных отношений Еревана с Москвой, которая председательствует в БРИКС в этом году. О том, почему народ Армении пытается сохранять и развивать связи с РФ, пока власти всячески пытаются их разорвать — в материале NEWS.ru.

Что известно о форуме в Ереване

В пресс-релизе форума «Армения-БРИКС» говорится, что основной целью мероприятия станет поиск новых путей экономического развития республики. По словам организаторов, в условиях глобализации Армении необходимо диверсифицировать экономические и внешнеполитические связи. В этом контексте они рассматривают объединение БРИКС как основного партнера для развития экономики страны. В этом году форум проводят впервые. В данный момент Россия занимает пост председателя в объединении.

Фото: kremlin.ru В 2024 году Россия занимает пост председателя БРИКС.

«Первый международный форум „Армения-БРИКС“ подчеркивает стремление Армении к активной интеграции в мировое экономическое сообщество и укреплению международных отношений. Мероприятие является шагом к расширению горизонтов сотрудничества и открытию новых перспектив для обоюдного развития и процветания», — подчеркнул председатель организационного комитета форума Мгер Аветисян.

Форум проводится при поддержке Российско-армянского делового совета. В рамках мероприятия запланированы пленарная и тематические сессии, где обсудят взаимодействие Армении с БРИКС, в том числе и перспективы развития аграрного сектора республики в контексте глобального сотрудничества. По итогам мероприятия будет подготовлен электронный сборник с аналитикой и разработками.

Как в Москве отреагировали на проведение форума

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru, обратила внимание, что форум организован неправительственными структурами. По ее словам, это говорит о том, что гражданское общество в Ереване заинтересовано в налаживании связей с другими странами, в частности с Россией. Вместе с тем, дипломат упомянула и позицию официального Еревана, который устремился на Запад.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Представитель МИД России Мария Захарова приветствовала проведение форума «Армения-БРИКС».

«Главное, чтобы под „овечьей шкурой“ ЕС-овских „песнопений“ как всегда не скрывался „кровожадный волчара“ или „саблезубый тигр“. В этом проблема и большая опасность. Они именно под таким „соусом“ внедряются во внутреннюю жизнь, в экономические проекты развивающихся государств, только набирающих темпы своего развития и находящихся в „демократическом транзите“», — сказала Захарова.

Позже с заявлением о политике Пашиняна выступил и глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что армянское руководство под надуманными предлогами сознательно ведет дело к «обрушению отношений с Россией». Однако, по его словам, сближение республики с Западом наоборот приведет к дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.

29 марта МИД России выпустил заявление, в котором отметил, что следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители Армении рискуют остаться у «разбитого корыта». «Разрушив свои экономики отказом от российского газа, горе-советчики из ЕС и НАТО навязывают тот же тупиковый путь и армянам, вдобавок подталкивая их променять реальную атомную энергетику на несформировавшуюся возобновляемую», — заявили в МИД РФ в пятницу.

Армянская ситуация — типичный пример, когда элита страны и простые люди максимально дистанцируются друг от друга, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, итог такого процесса всегда один — национальная катастрофа, а ведет к ней страну Пашинян.

«Это не мнение России или каких-то внешних сил — об этом открыто говорят его собственные избиратели, что не мешает ему закладывать всё больше мин не только под отношения наших стран, но и под сам суверенитет Армении. Хорошо, что политики, бизнесмены, обычные люди делают многое, чтобы противостоять разрушительному влиянию армянского премьера. Диалог между Россией и Арменией просто не может прекратиться, слишком многое нас связывает, слишком многое наши народы пережили вместе», — сказал Толмачев.

Депутат приветствовал желание провести форум «Армения-БРИКС». По его словам, это ещë один способ преодолеть противоречия, которые насаждаются с Запада.

В чем заключается конфликт Пашиняна с армянским народом

27 марта лидер оппозиционной Демократической партии Армении Арам Саргсян анонсировал акции протеста против действующей в Армении власти. Ее противники представили четырехстраничный документ, состоящий из 100 пунктов с главным требованием об отставке правительства во главе с Николом Пашиняном.

«Если наше требование не будет выполнено до 10 апреля, последуют акты гражданского неповиновения», — сообщил Саргсян. При этом политик заявил о колоссальной народной поддержке.

В беседе с NEWS.ru Саргсян заявил, что Пашинян и его команда взяли курс на полный разворот в сторону Запада. По его словам, никто не давал нынешнему правительству мандат на отказ от союзнических отношений с Россией. Он отметил, что отдаление от Москвы приведет к «настоящему самоубийству» Пашиняна.

«После того, как команда Пашиняна пошла по пути разрыва политических связей, они вдруг поняли, что играют с огнем. Наша экономика активно развивалась, существенные очки Ереван получает за счет участия в ЕАЭС, у России тут свои активы. Общественные партии, организации и сам народ понимает, что Армения [в случае разрыва с Россией] потеряет очень многое — поставки газа, пшеницы, весь экспорт из РФ. Это сильно ударит по экономике республики. Мы будем призывать народ не допустить разворота на Запад, так как это будет убийственно не только для экономики, но и в целом для Армении», — заявил Саргсян.

Фото: 23artashes/CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons Лидер оппозиционной Демократической партии Армении Арам Саргсян анонсировал акции протеста против действующей в Армении власти.

Насколько Россия важна для Армении как экономический партнер

По оценкам экспертов, при разрыве отношений с Москвой больше всего пострадает экономическая сфера Армении. В 2022 году товарооборот двух стран составил $4,8 млрд (в том числе российский экспорт — $2,8 млрд, импорт в Россию — $2 млрд). По сравнению с 2021-м он увеличился на 83,3%.

В 2023 году этот показатель достиг рекордных $7,3 млрд, причем экспорт и импорт практически уравнялись (53%/47%). Экспорт из Армении вырос почти на 39% и составил $3,4 млрд. Во многом столь впечатляющие показатели стали возможны благодаря упрощенным требованиям к ввозу товаров в страны ЕАЭС, которые действуют в том числе и в РФ.

Россия — один из крупнейших рынков сбыта для армянских производителей. В нашу страну поступает 98% армянской сельхозпродукции и 78% экспорта крепких алкогольных напитков.

Армения поставляет в РФ орехи, фрукты, овощи, мясо, рыбу, соки, колбасы, молочную продукцию, конфеты, консервы, знаменитые армянские вина и коньяки. Небольшую долю в импорте занимают текстиль, одежда и обувь. Помимо этого, из Армении к нам везут табак, продукцию химпрома, пластмассу. В свою очередь Россия поставляет в Армению продукцию АПК (зерно, мясную и молочную продукцию, кондитерские изделия), газ, нефть, лес, бытовую химию и другие товары.

Сможет ли Евросоюз заменить для Еревана сотрудничество с Москвой

Основные расчеты между Россией и Арменией осуществляются в российских рублях. Армянская валюта от рубля зависит больше, чем от европейской, основные торговые потоки по-прежнему нацелены в сторону Москвы, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, в силу геополитического положения и устоявшихся логистических схем Запад не сможет в обозримом будущем заменить РФ в сфере дешевых энергоносителей и торговли.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Эксперты считают, что Запад не сможет заменить для Армении Россию в сфере торговли.

«Вступление в ЕС — это легенды для внутреннего потребления, которые можно рассказывать очень долго. Однако всем понятно, что страны Кавказа никто там не ждёт и не приветствует. Позитивно на благосостоянии простых граждан Армении это не скажется. В то же время БРИКС наращивает свое влияние в мировой экономике и может принести реальный экономический рост участникам», — сказал Алтухов.

Армения вряд ли сможет предложить Евросоюзу что-то уникальное, чего нет в других странах и ради чего стоило бы принять ее в свои ряды, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Поэтому в лучшем случае Армению ждет от ЕС тот же ответ, что получают другие желающие: толстенные инструкции о том, что нужно переделать, изменить и отреформировать. Кроме того, даже если просто „поднять бухгалтерию“ Армении, которая раньше поддерживалась на плаву только за счёт того, что когда-то геополитически нужна была Российской Империи, то там слабая социалка и недостаток средств на все сферы. Торговать Армения может разве что антироссийской риторикой», — заключил Говырин.

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