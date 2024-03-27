МИД назвал условие, при котором будет приветствовать сближение Еревана с ЕС Захарова: Москва приветствует все, что идет во благо народа Армении

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Россия не будет отговаривать Армению от сближения с ЕС в том случае, если это сотрудничество пойдёт на пользу республики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что обычно западные страны на словах обещают благополучие, а на самом деле «пьют кровь».

Что касается того, что это происходит на фоне сближения официального Еревана с ЕС, то все, что пойдет на пользу народу Армении, можно только приветствовать. Главное, чтобы под овечьей шкурой ЕС не скрывался, как всегда, кровожадный волчара. Они же всегда так внедряются в экономику и внутреннюю жизнь государств, только набирающие темпы своего развития. Именно в этом большая опасность. Никто не хочет отговаривать от того, что несёт благополучие и процветание. Главное, чтобы не было пустых обещаний. Обещая благополучие, они пьют кровь и изничтожают то, что до этого было благополучным и плодоносящим, — сказала Захарова.

Комментируя предстоящий форум БРИКС в Армении, дипломат заявила, что Москва приветствует эту инициативу неправительственных структур. По ее словам, форум может стать проводником межгоспроектов и Россия готова ему содействовать.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Армения сегодня переживают достаточно непростой период во взаимоотношениях. Он отметил, что для РФ республика является более чем братской, так как в России армян живет даже больше, чем в самой Армении.

Песков добавил, что экономическая активность армян, проживающих в России, по-прежнему составляет немалый процент в совокупном бюджете Армении. По его словам, они перечисляют в республику миллиарды долларов ежегодно. При этом Кавказский регион приковывает к себе внимание внерегиональных сил, отметил Песков.