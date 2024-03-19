«Армения отдаст то, что должна». Зачем Пашинян «анонсировал» войну с Баку

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе начала войны с Азербайджаном уже в конце этой недели

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе начала войны с Азербайджаном уже в конце этой недели, если Ереван не проведет делимитацию и демаркацию границы, уступив четыре спорных села в Тавушской области. По его словам, только так закавказская республика может обеспечить себе мирное будущее. Недовольные жители спорных сел в знак протеста пообещали перекрыть дороги в свои населенные пункты, чтобы не отдавать их Азербайджану. Почему Баку и Ереван спорят об этих селах и действительно ли Южный Кавказ находится на пороге новой войны — в материале NEWS.ru.

О чем заявил Пашинян

Последние два дня Никол Пашинян провел в Тавушской области на границе Азербайджана и Армении, куда поехал, чтобы разъяснить местным жителям логику своих действий. По его словам, если Ереван не пойдет на компромисс с Баку в вопросе передачи четырех приграничных сел, есть риск начала военных действий уже в ближайшие дни, а именно — в конце этой недели. Он подчеркнул, что предупреждает жителей сел именно сейчас, дабы потом его не упрекнули в том, что он, обладая информацией, не сообщил о военной угрозе заранее.

«Можно сейчас встать и уйти из зала, сказать, что никакой делимитации и демаркации не будет. Но это означает, что в конце недели будет война. И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики, вы скажете: „Ну мы простые сельчане, у нас не было информации, но вы же все знали“», — объяснил свою позицию Пашинян.

Таким образом, по словам премьера, Ереван решил поскорее провести демаркацию и делимитацию армяно-азербайджанской границы, чтобы не допустить начала нового вооруженного конфликта. Он отметил, что этот процесс уже перешел в практическое русло. Пашинян попытался убедить сограждан, что это необходимо «во имя Республики Армении и обеспечения безопасности приграничных сел». Он заявил, что «Азербайджан не собирается уходить с тех участков границы Армении, которые оказались под его контролем после вооруженного конфликта в 1990-х годах».

«Если Армения хочет легитимно требовать то, что ей принадлежит, то она должна легитимно отказаться от того, что ей не принадлежит», — заявил Пашинян. Вместе с тем он попытался успокоить общественность, заявив, что если Ереван что-то отдает, то что-то обязательно требует взамен.

Фото: primeminister.am Пашинян подчеркнул, что предупреждает жителей сел именно сейчас, чтобы потом его не упрекнули в том, что он, обладая информацией, не сообщил об военной угрозе заранее

Пашинян подчеркнул, что задача государства — иметь границу, которая будет всеми признана и на которой не будут стрелять. Он пообещал, что власти обеспечат строительство дорог и выплату дополнительных компенсаций в приграничных селах.

О каких спорных селах идет речь

Вопрос возвращения азербайджанских анклавов стал актуальным после встречи рабочей группы вице-премьеров России, Азербайджана и Армении 9 марта. В офисе представителя Баку замглавы правительства Шахина Мустафаева заявили, что в рамках процесса делимитации и демаркации границы с Арменией должны быть решены «вопросы освобождения 4 неэксклавных сел».

Речь идет о селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. Это не анклавы, а приграничные села, оккупированные Арменией в результате военных действий в 90-х годах. Азербайджанские власти требуют их освободить.

Также в офисе Мустафаева отметили, что вопрос по эксклавным селам — Юхары-Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки — также должен быть решен в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы. В свою очередь Азербайджан контролирует армянский анклав Башкенд (Арцвашен).

Фото: Халилов Яшар/Фотохроника ТАСС Жители спорных населенных пунктов после встречи с Николом Пашиняном заявили о готовности перекрыть дороги и организовать самооборону

Как отреагировали на заявление Пашиняна в Армении

Жители спорных населенных пунктов после встречи с Николом Пашиняном заявили о готовности перекрыть дороги и организовать самооборону в случае попытки властей передать Азербайджану села Тавушской области.

«В течение ближайших десяти дней, начиная с завтрашнего дня, я беру на себя ответственность провести учения с 50–60 людьми из села, назначив каждому из вас место и боевые задачи для выполнения», — заявил житель Юхары-Аскипара, бывший начальник штаба второго армейского корпуса полковник Мигран Махсудян.

Пашинян понимает, что и эту территорию он может тоже отдать Азербайджану, учитывая некритический уровень недовольства в стране, заявил NEWS.ru научный сотрудник ереванского Института Кавказа Грант Микаэлян. По его словам, премьер не боится реакции общества, так как «он уже сделал немало шагов, которые вызывали недовольство народа, у него хороший опыт».

«Пашиняну нужно все-таки сгладить положение, и он надеется сделать это собственным авторитетом. Как мы видим, пока у него это не получается. Однако, по его словам, это не единственный способ, который применяется. Все государственные службы на настоящий момент задействованы. Как будут реагировать жители, они уже говорили, но я не думаю, что они в состоянии кардинально повлиять на стратегическое положение во внутренней политике, но да, какой-то рост недовольства, очевидно, будет в том числе и в других регионах», — отметил Микаэлян.

Фото: Александр Патрин/ТАСС При этом отдать интегрированные в структуру армянского государства территории будет трудно, утверждают политологи.

Будет ли новая война между Баку и Ереваном

Однако отдать интегрированные в структуру армянского государства территории будет трудно, считает Микаэлян. По его словам, с одной стороны, на эти районы завязана экономика, дороги и пастбища соседних населенных пунктов, а с другой — это часть оборонительной инфраструктуры Армении, альтернативу которой построить в принципе невозможно. Политолог затруднился оценить, насколько принципиален для Баку вопрос возвращения этих территорий, но при этом он выразил мнение, что войны из-за спорных сел, скорее всего, не будет.

«Угроза со стороны Азербайджана стала для Армении как внутренним, так и внешним фактором политики. По недавнему опросу, почти 81% жителей ожидает войны в ближайшее время. Однако может ли быть война именно из-за этих четырех сёл — это отдельный вопрос. Резких движений со стороны Азербайджана не было даже в случае Карабаха. Установление полного контроля Баку над Карабахом произошло не сразу», — напомнил Микаэлян.

В Баку с мнением армянского эксперта согласились. По мнению азербайджанского политолога Фархада Мамедова, использованное Пашиняном выражение больше похоже на фигуру речи для того, чтобы убедить армянскую общественность в необходимости передачи сёл. Он отметил, что это известный метод армянского премьера, который он использовал в том числе во время второй войны в Карабахе.

«Это голословное заявление о принадлежности сел Азербайджану и подготовка к тому, что оттуда надо уходить. Вероятность реальной эскалации напряженности в регионе очень низкая. Если не будет провокаций со стороны Еревана, никакой войны ожидать не стоит. Не думаю, что тема о 4 селах и анклавах может стать поводом для новой войны», — заявил Мамедов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Политологи утверждают, что Пашиняну нужно все-таки сгладить положение и он надеется сделать это собственным авторитетом

Как отреагировала Россия на слова Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном из-за спорных территорий «не связано с Россией и является результатом его консультаций со странами Запада».

Россия вряд ли будет играть активную роль в вопросе возвращения сел, рассказал NEWS.ru эксперт РСМД, политолог-международник Алексей Наумов.

«Москва предоставляет Еревану возможность посмотреть, до чего доводит прямое посредничество Запада. Заявление Марии Захаровой показывает, что, когда Россия выступала посредником, можно было ввести какие-то нормальные переговоры, что-то обсуждать. При западном посредничестве же ничего хорошего не будет. Запад заинтересован только в том, чтобы закрепиться на Южном Кавказе и как-то вытеснить оттуда Россию», — сказал Наумов.

По его словам, Пашинян понимает, что шутки с Баку плохи, он уже увидел это и в 2020-м, и в прошлом году. Поэтому армянский премьер пытается донести свое понимание до населения, чтобы разделить политическую ответственность с простыми людьми.

«Он хочет показать, что это не он принимает решение о передаче Азербайджану спорных сел, а весь армянский народ. Он выставляет это как неизбежность и необходимость принятия решения всем народам сразу», — сказал Наумов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном является результатом его консультаций со странами Запада.

Поможет ли ОДКБ Армении в случае войны

ОДКБ вряд ли поможет Армении в случае новой войны, если учесть, что речь идёт о селах, которые принадлежат Азербайджану и которые будут, скорее всего, ему переданы в рамках работы комиссии по делимитации и демаркации, заявил Наумов.

«Думаю, Пашинян понимает, что он не в том состоянии, чтобы вести войну, не в том состоянии, чтобы обращаться к ОДКБ за помощью. Он будет „мягко“ отдавать то, что Армения должна отдавать. Он неглупый политик, грамотный, но всегда ходит по краю. Он понимает, что сейчас переступать за этот край у Армении нет никакой возможности. Россия поддерживать его в этом, безусловно, не будет, а Запад пока, даже если хочет, то не может этого делать», — сказал Наумов.

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