В МИД РФ отреагировали на слова Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном Захарова: Пашинян говорит об угрозе войны с Баку из-за консультаций с Западом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном из-за спорных территорий не связано с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, сложившаяся ситуация находится исключительно в компетенции Еревана и является результатом его консультаций со странами Запада.

До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками, — написала она.

Ранее Пашинян на встрече с жителями приграничных сел Тавушской области заявил, что Азербайджан может начать войну с Арменией в конце этой недели, если Ереван откажется идти на территориальные уступки. Он добавил, что после конфликта местные жители спросят его, почему он не предупредил их об этом, зная об угрозе начала боевых действий.

До этого армянский премьер-министр заявил, что между Ереваном и Баку начался практический этап делимитации и демаркации границы. Во время встречи с жителями приграничного села Воскепар он объяснил, что необходимо уточнить, где фактически проходит граница Армении. По его словам, Баку назвал четыре проблемных села, Ереван — 31 населенный пункт.