Стало известно, поможет ли ОДКБ Армении в случае войны с Азербайджаном Политолог Наумов: ОДКБ не поможет Еревану в случае войны с Баку

ОДКБ вряд ли поможет Армении в случае новой войны с Азербайджаном, заявил NEWS.ru эксперт РСМД, политолог-международник Алексей Наумов. Так он прокомментировал заявление армянского премьера Никола Пашиняна, допустившего вероятность новой войны между сторонами, если Ереван не вернет Баку приграничные села. Политолог отметил, что речь идет о селах, которые принадлежат Азербайджану и, скорее всего, будут возвращены в рамках работы комиссии по делимитации и демаркации.

Думаю, Пашинян понимает, что он не в том состоянии, чтобы вести войну, не в том состоянии, чтобы обращаться к ОДКБ за помощью. Он будет «мягко» отдавать то, что Армения должна отдавать. Он неглупый и грамотный политик, но всегда ходит по краю. Он понимает, что сейчас переступать за этот край у Армении нет никакой возможности. Россия поддерживать его в этом, безусловно, не будет, а Запад пока даже если хочет, то не может этого делать, — сказал Наумов.

Ранее Пашинян на встрече с жителями приграничных сел Тавушской области заявил, что Азербайджан может начать войну с Арменией в конце этой недели, если Ереван откажется идти на территориальные уступки. Он добавил, что после конфликта местные жители спросят его, почему он не предупредил их об этом, зная об угрозе начала боевых действий.

До этого армянский премьер-министр заявил, что между Ереваном и Баку начался практический этап делимитации и демаркации границы. Во время встречи с жителями приграничного села Воскепар он объяснил, что необходимо уточнить, где фактически проходит граница Армении. По его словам, Баку назвал четыре проблемных села, Ереван — 31 населенный пункт.