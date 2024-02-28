Заморозка участия в ОДКБ, призыв к выводу войск РФ: чего хочет Армения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ереван взял уверенный курс на отдаление от Москвы в сторону ее врагов. В то время как союзники по ОДКБ и ЕАЭС организовали «мини-саммит» в Казани, армянский премьер Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Париж, где сделал ряд резких заявлений в адрес Москвы. Параллельно в Ереване заговорили о выводе российских пограничников из столичного аэропорта Звартноц. Политологи уверены, что дело может дойти до повторения украинского сценария и полномасштабной войны на Южном Кавказе. Что происходит в отношениях Москвы и Еревана — в материале NEWS.ru.

Почему российских пограничников призвали покинуть аэропорт Еревана

Спикер парламента Армении Ален Симонян, который уже не раз отмечался антироссийскими высказываниями, заявил, что российские пограничники должны прекратить работу в аэропорту Звартноц в Ереване. По его словам, сам он не участвовал в обсуждениях этого вопроса с российской стороной. «Но я думаю, что было бы правильно, если бы они (российские пограничники. — NEWS.ru) ушли оттуда», — сказал спикер парламента журналистам.

По словам Симоняна, необходимо «любыми доступными методами» обеспечить безопасность Армении и «не складывать все в одну корзину», поскольку, как заявил политик, Ереван уже поступал таким образом и был уверен, что ситуация, при которой страна не получит помощи от союзника по ОДКБ, невозможна.

Парламентарий выразил сомнение, что российские пограничники будут защищать границы Армении в случае необходимости. «Несколько раз подтвердилось, что они не защитили, они сделали все, чтобы границы стали намного более уязвимыми. Они пришли в Карабах, что они сделали? Выпроводили армянский народ», — заявил он.

Ранее армянское издание Factor сообщило, что российских пограничников выведут из аэропорта Звартноц «в ближайшее время». Источник издания не уточнил, чем обусловлено такое решение, но заявил, что оно «политическое».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление Симоняна: «Мы рассматриваем это как очередной пример недружественного поведения представителя официального Еревана, правда, не совсем ясно, в какой мере спикер Национального собрания отвечает за поднятую им тематику».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Возможен ли вывод российской военной базы из Гюмри

Разговоры о возможном выводе 102-й российской военной базы из армянского Гюмри начались еще после второй войны в Карабахе. Хотя недавно Пашинян говорил о том, что этот вопрос не обсуждается. Но эксперты ставят его слова под сомнение. Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с NEWS.ru заявил, что 102-я российская база по договору должна находиться в Армении до 2044 года. Однако, отметил он, Ереван вполне способен пойти на недружественные действия в отношении ВС РФ.

«С Арменией творится что-то невменяемое. Заявление спикера армянского парламента и других политических деятелей, которые сегодня стали ориентироваться на Запад, преследуют не политическую цель, это — форма саморекламы. Мы будем стоять на том, что надо выполнять все соглашения, в рамках которых наши войска находятся на территории Армении. Если Ереван хочет разорвать в одностороннем порядке подобного рода соглашение, он должен задуматься, что за этим последует. А думать он, кажется, разучился», — возмутился Михайлов.

По его мнению, на Кавказе сейчас происходит «мелкая политическая турбулентность, которую стимулируют армянские политики, а также внешние интересанты». Эксперт выразил уверенность, что они пытаются создать из Армении очередной очаг напряженности на границе с Россией.

Почему Армения заморозила участие в ОДКБ

На прошлой неделе Пашинян отправился с супругой в Париж для переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном. Союзники Армении по ОДКБ и партнеры по ЕАЭС в то же время собрались в Казани на открытие Игр будущего — первого в истории международного турнира по фиджитал-спорту.

Более того, армянский премьер дал резонансное интервью французскому France 24, в котором заявил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сейчас заморожено. По его словам, Договор о коллективной безопасности не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021–2022 годах, и он не мог оставить это без внимания.



В Москве заявления Пашиняна вызвали недоумение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у российского лидера не было контактов с Пашиняном по вопросу членства Армении в ОДКБ. «Но в рамках рабочих контактов, конечно же, мы имеем в виду выяснить у наших армянских друзей, что имелось в виду, как обстоят дела. Поэтому мы продолжим наш диалог с Ереваном», — отметил Песков. Через несколько дней он добавил, что объяснений от армянской стороны так и не поступило.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян и Эммануэль Макрон

Что об ОДКБ говорят в партии Пашиняна

Речь о выходе Армении из ОДКБ не идет, заморозка отношений — не новость, а констатация факта, заявил депутат из правящей партии Армении «Гражданский договор» Гурген Арсенян. По его словам, в Ереване не видят никакой эффективности в сотрудничестве с организацией.

«Тут нечему удивляться. Отношения Армении и ОДКБ в таком состоянии уже более года, ничего не изменилось. Замороженное состояние означает, что армянские официальные лица не участвуют в рабочих процессах организации. На данном этапе сотрудничество с ОДКБ для Еревана неэффективно», — сказал Арсенян в беседе с NEWS.ru.

По его словам, для разморозки отношений с Ереваном ОДКБ должна зафиксировать факт угрозы безопасности республике. Он выразил мнение, что «азербайджанские войска находятся на территории Армении, нарушение границы должно быть зафиксировано, но ОДКБ молчит».

«Свое молчание они объясняют отсутствием ясности о том, где проходит граница. По их словам, нужна делимитация и демаркация границы после второй войны в Карабахе в 2020 году. В таком случае возникает вопрос — в каких границах для них Армения является государством? В каких границах республика вошла в состав этой организации?» — сказал парламентарий.

Зачем Зеленский собрался в Армению

23 февраля армянское издание Factor TV со ссылкой на собственные источники сообщило о подготовке визита Зеленского в Армению. Сроки визита еще не определены, но он, предположительно, намечен на март.

Украинский временный поверенный в Армении Валерий Лобач не стал опровергать информацию и заявил, что «весна принесет в Армению много позитивных событий». В МИД Армении также не раскрыли детали, однако СМИ удалось выяснить, что Зеленский будет в Ереване 4 марта, а затем он отправится в Азербайджан.

«[Если] Зеленский примет решение посетить Армению, то в Ереване его примут. Нам неинтересна реакция России в случае визита Зеленского», — объявил бывший замминистра обороны страны Гурген Мелконян.

Визит украинского президента в Ереван является явным антироссийским шагом, который «открывает второй фронт против России», заявила депутат от фракции «Армения» Аргеназ Манукян.

«Визит Зеленского в Армению пытаются организовать внешние силы для открытия второго фронта против России и ценой Армении. Николу Пашиняну в этом представлении отведена роль армянского Зеленского или Саакашвили. Пашинян, исходя из своих личных расчетов и интересов, превратил Армению в разменную монету в противостоянии России с Западом, Запада с Ираном. Если визит Зеленского состоится, то это будет провокацией против Армении, станет точкой невозврата для армяно-российских отношений», — заявила Манукян.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Как реагируют на выпады Армении в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 28 февраля, выразила сожаление о том, что «динамика участия Еревана в мероприятиях организации [ОДКБ] снизилась».

«Мы исходим из того, что Республика Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими из этого статуса правами и обязательствами», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Москва категорически не приемлет упреки армянской стороны в невыполнении организацией своего мандата по отношению к Еревану. Она подчеркнула, что власти Армении сами отвергли помощь ОДКБ.

«Не вина России и других членов ОДКБ, что решение организации, предусматривающее оказание помощи, было отвергнуто властями Армении», — сказала Захарова.

Также Мария Захарова опровергла слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «призывах» со стороны России к государственному перевороту в республике.

«Претензии премьер-министра Армении не имеют под собой никаких оснований. Российские официальные лица никогда не допускали даже намека на призывы к свержению законно избранных властей где бы то ни было», — заявила Захарова.

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