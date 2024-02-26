613 погибших: почему Армения и Запад не признают геноцидом резню в Ходжалы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Школьники города Баку проводят демонстрацию, посвященную памяти Ходжалинского геноцида

32 года назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, армянские военные начали штурм карабахского города Ходжалы. Жертвами стали несколько сотен мирных жителей. Ходжалинская резня — одна из самых печальных страниц в истории азербайджанского народа, но лишь несколько стран признали произошедшее геноцидом. Почему Запад игнорирует эти события и поможет ли победа Баку в Карабахе восстановлению справедливости, рассказал в интервью NEWS.ru председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Что произошло в Ходжалы 32 года назад

— Что произошло в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в карабахском городе Ходжалы?

— Тогда произошла резня гражданского населения Ходжалы со стороны армянских войск, и об этом говорят не только азербайджанские власти, но и различные организации, в том числе Human Rights Watch. В результате трагедии погибло 613 человек, включая женщин и детей. Азербайджанские власти считают эти события геноцидом, поскольку данное военное преступление было совершено по этническому признаку.

— А какова позиция властей Армении?

— В последние годы армянские власти говорят о намерении построить современное демократическое государство. При этом премьер-министр республики Никол Пашинян, да и в целом руководство, а также СМИ Армении, ответственность республики за события в Ходжалы отрицают. Но если мы хотим продвигаться вперед в вопросе налаживания отношений с Ереваном, то важно признание этой трагедии именно с армянской стороны. В английском языке есть хорошая фраза — recognize to reconcile, что в переводе означает «признать, чтобы примириться». Сейчас в Армении на это нет ни малейшего намека.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев

Почему Запад игнорирует трагедию в Ходжалы

— Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ранее заявил, что Ходжалинский геноцид произошел в условиях полного молчания и безразличия международного сообщества. При этом он подчеркнул, что речь идет о самой страшной резне мирных жителей в Европе после Второй мировой войны. От кого Баку больше всего ждет признания Ходжалинской резни геноцидом?

— Азербайджан ведет борьбу в этой области. Законодательные органы около 20 стран мира, 24 штата США, а также Организация исламского сотрудничества и Организация тюркских государств уже приняли множество решений и резолюций, осуждающих резню мирного населения в Ходжалы. Правда, они не признают эту трагедию как геноцид.

Конечно, мы больше всего ожидаем соответствующего признания от стран, которые чаще всего говорят о ценности гуманитарного права. Речь идет о Франции, США, Нидерландах, Бельгии и других государствах. Они очень много говорят о геноциде армян, игнорируя трагедию в Ходжалы. Для Баку в целом это неудивительно — мы еще с самого начала карабахского конфликта видели такие двойные стандарты, которые продолжаются и сейчас.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев

— Почему эти страны настолько категоричны в вопросе признания геноцида в Ходжалы?

— Дело в том, что они заинтересованы в продвижении Армении в образе страны-жертвы. Если эти государства признают армянскую сторону виновной в трагедии, рухнет образ «многострадального» Еревана. Получается, они другими глазами посмотрят и на вопрос многолетней оккупации Карабаха. Западные страны всячески избегают этого. У них есть и геополитический интерес, ведь Армению они видят в качестве инструмента влияния на Южном Кавказе. Также есть цивилизационный интерес — речь идет о зависимости от политических партий христианской общности.

— Почему о геноциде армян говорят много, а о событиях в Ходжалы — гораздо меньше?

— Главная причина заключается в политическом интересе Запада. Конечно, армянская диаспора в этих странах больше, а пропаганда там ведется более обширная. Но в вопросе информирования о Ходжалинском геноциде азербайджанская сторона приложила максимум усилий. Каждый год и в республике, и далеко за ее пределами проводится соответствующая кампания.

Фото: Соловьев Андрей/ТАСС Вид на развалины Ходжалы после ракетного удара в 1992 году

Когда Запад признает геноцид в Ходжалы

— В своем заявлении МИД Азербайджана отметил, что освобождение города олицетворяет силу и единство азербайджанского народа, долг верности жертвам Ходжалинского геноцида. Как вы считаете, стало ли признание этой резни геноцидом более вероятным после победы Баку в Карабахе?

— Эта кампания однозначно продолжится, однако трудно сказать, изменится ли ее динамика. Армения всячески пытается выставить себя в виде жертвы, и у нее это получается, тем более учитывая ее проигрыш в 44-дневной войне в 2022 году. Хотя Армения — страна-агрессор и оккупант.

Когда азербайджанские территории находились под оккупацией, симпатии были на стороне Баку, а сейчас ситуация обстоит иначе. Западные страны встали на сторону Армении и пытаются ее защитить. Поэтому вряд ли в ближайшее время что-то изменится в вопросе признания геноцида, нам предстоит долгая и кропотливая работа. Но со временем у нас появится больше доказательств случившегося — например, в начале февраля во время раскопок было найдено массовое захоронение, останки жертв Ходжалинской трагедии. Поэтому у нас будет больше возможностей доказать случившееся на международных площадках.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аскеран. У стен Аскеранской крепости было обнаружено массовое захоронение останков жертв Ходжалинской трагедии — они были убиты, когда бежали из Ходжалы

Сможет ли Баку наказать преступников

— Азербайджанские власти не первый год говорят о том, что виновники трагедии будут найдены и наказаны. Какие дополнительные возможности в этой области появились у Баку после освобождения Карабаха?

— Незаконные власти Карабаха задержаны и находятся в азербайджанской тюрьме, сегодня ведут расследование их многочисленных преступлений. Следствие покажет, участвовали ли они в Ходжалинской резне или нет.

— Поможет ли идентификации преступников ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС)?

— На этот вопрос нет однозначного ответа. Армения присоединилась к Римскому статуту МУС, однако непонятно, готова ли она выдать и привлечь к ответственности людей, которые совершили это преступление против человечности. Мне кажется, Ереван ратифицировал статут больше для пиара, для того, чтобы приобрести еще один инструмент против Азербайджана, а не для справедливости. Риторика армянских властей остается неизменной. Хотя это помогло бы следствию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Международный уголовный суд

Может ли Баку заключить мир с Ереваном без признания геноцида

— Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что делегации Азербайджана и Армении в ближайшие дни проведут переговоры по вопросу мирного соглашения. Готовы ли в Баку заключить мир с Ереваном без признания событий в Ходжалы геноцидом?

— Мирный договор в первую очередь важен для региона. Мы видели, как стороны подписывали мир после многолетних войн. Этот документ касается принципов взаимоотношений двух государств. Но это не означает, что мы можем простить военные преступления. Справедливость должна восторжествовать, чтобы предотвратить подобное в будущем.

Читайте также:

Самая страшная ночь Карабаха: кто несет ответственность за резню в Ходжалы?

«Неизлечимая рана»: МИД Азербайджана о резне в Ходжалы

Суд в Баку приговорил жителя Карабаха к 15 годам по делу о геноциде