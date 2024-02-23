Армения «заморозила» свое членство в ОДКБ: причины, последствия, реакция РФ

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Участие Армении в ОДКБ в настоящий момент «заморожено», заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, подчеркнув, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Что об этом известно, как в РФ отреагировали на такое решение?

Что рассказал Пашинян в интервью телеканалу France 24

Премьер-министр Армении, отвечая на вопрос французского журналиста о том, собирается ли Ереван выходить из организации, в которой «доминирует Россия», заявил о «заморозке» участия своей страны в ОДКБ.

Чуть раньше, 18 февраля, Пашинян обвинил РФ в нарушении обязательств в отношении Армении. Он считает, что в заявлении от 9 ноября 2020 года нет пункта, согласно которому Россия имеет возможность контролировать транспортные коммуникации, проходящие в Армении. Он также выразил мнение, что миротворческий контингент РФ ответственен за выход армян из Карабаха, которых в регионе не осталось.

«В пункте № 9 трехстороннего заявления нет такого, что РФ может контролировать что-то на нашей территории. Другие пункты этого документа Азербайджан и Россия, по сути, разорвали и выбросили, полностью нарушив свои обязательства», — сказал премьер.

По словам Пашиняна, вопрос о сохранении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня.

При этом накануне армянское издание Factor.am со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило, что российские пограничники в ближайшее время будут выведены из ереванского международного аэропорта Звартноц. Журналисты утверждают, что политическое решение на этот счет уже принято.

Как в Кремле, МИД РФ и ОДКБ отреагировали на слова Пашиняна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не обсуждал с Николом Пашиняном его слова о приостановке членства в ОДКБ.

«Нет. В настоящий момент нет и не было никаких контактов. Но в рамках рабочих контактов, конечно же, мы имеем в виду выяснить у наших армянских друзей, что имелось в виду, как обстоят дела. Поэтому мы продолжим наш диалог с Ереваном», — пояснил представитель Кремля.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

В секретариате ОДКБ отметили, что от Армении не поступало заявлений о приостановке членства в организации.

«В секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время», — говорилось в сообщении.

В заявлении МИД РФ говорится, что Россия исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ, и ожидает исчерпывающих разъяснений от Армении по двусторонним каналам о значении слов Пашиняна по поводу «заморозки участия» Еревана в ОДКБ.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что РФ категорически не приемлет упреки армянских властей насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств по отношению к Еревану. МИД РФ отметил, что Ереван демонстративно предпочел пригласить псевдонаблюдателей из ЕС вместо миссии ОДКБ, и выразил надежду на готовность Еревана обсуждать все вопросы путем диалога.

Что сказали в Госдуме и Совфеде о решении Пашиняна

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru сказал, что сейчас Пашинян пытается «вести свою игру», говоря о приостановке участия в ОДКБ.

«До определенного момента руководство Армении не высказывало вопросов по поводу качества исполнения обязательств в рамках ОДКБ. Когда ситуация в Карабахе обострилась, российские миротворцы организовали эвакуацию желающих. Несмотря на то что два года назад состоялся диалог, который подтвердил, что обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах (президент РФ дал понять, что эти два вопроса имеют четкое разделение), сейчас Пашинян пытается вести игру и переложить свою ответственность на Россию», — считает он.

Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что премьер-министр Армении предал не только Россию, но и свою страну.

«Этот человек (премьер Армении Никол Пашинян. — NEWS.ru) изменил всему и вся, в том числе своей стране, своему народу. Думаю, уберут его скоро, что тут еще можно сказать. Он же предал Карабах, а теперь перекладывает всю ответственность на Россию. Россия Армении тогда пришла на помощь. Это предатель не только Армении, но и России» — подчеркнул парламентарий.

Фото: odkb-csto.org

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии NEWS.ru предположил, что премьер-министр Армении сознательно разрушает свою страну, сравнив его с агентом иностранной разведки.

«Пашинян извивается, как змея, пытаясь представить, будто во всех его политических и военных неудачах виновен блок ОДКБ. Только вот организация эта берет на себя защиту территории входящих в нее стран, а Карабах никогда не являлся частью Армении», — пояснил он.

Журавлев напомнил, что Устав ОДКБ не предусматривает «заморозки», поскольку из организации можно только выйти.

«Хотел бы напомнить Пашиняну, что никакой „заморозки“ Устав ОДКБ не предусматривает. Из блока можно только выйти, и вот тогда как раз территориальную целостность Армении вряд ли кто-то сможет гарантировать», — резюмировал депутат ГД.

Кем еще недоволен Пашинян

В интервью каналу France 24 Пашинян высказал претензии не только России, но и Азербайджану. Он заявил, что мир между Ереваном и Баку в данный момент невозможен. По его словам, это становится ясно, если вспомнить последние инциденты. Премьер Армении полагает, что «если брать в расчет заявления Баку, то можно допустить вероятность новой атаки на Армению».

«Если Азербайджан считает Армению „западным Азербайджаном“ и если к этому добавить недавние инциденты, то становится ясно, что это невозможно. Этот мир немыслим в данный момент», — отметил он.

МИД Азербайджана в свою очередь отверг заявления премьер-министра Армении о подготовке к новым боевым действиям, назвав подобные утверждения совершенно безосновательными. Из публикации на сайте ведомства следует, что обвинения Пашиняна, выдвинутые в адрес азербайджанской стороны, имеют цель нанести еще один удар по мирному процессу путем сознательного нагнетания напряженности в регионе.

«Утверждения, что Азербайджан якобы готовится напасть на Армению <...>, являются явным искажением имеющихся фактов и преследуют цель ввести в заблуждение международную общественность», — говорится в сообщении.

Какую задачу преследует Пашинян

По мнению политолога Сергея Маркова, правительство Армении поступило предательски по отношению к России, объявив о приостановке участия в ОДКБ.

«Пашинян также заявил, что российские военные похищают российских граждан в Армении и прячут их на российской военной базе в Гюмри. Это подготовка к изгнанию российской военной базы из Гюмри, которая была создана еще в XIX веке, когда там и Армении не было. Пашинян заявил это на французском ТВ после переговоров с Макроном. Это предательство России руководством Армении. Пашинян и Макрон, по сути, заговор составили с целью изгнать Россию с Южного Кавказа и создать французские военные базы на Южном Кавказе. Главным другом России на Южном Кавказе становится Азербайджан», — констатировал эксперт.

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