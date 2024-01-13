Алиев напомнил о роли Путина в Карабахе: где Баку и Ереван подпишут мир

Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Обвинения Еревана в адрес Москвы и российских миротворцев деструктивны и не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Россия продолжает прилагать усилия для мира на Южном Кавказе. С ее оценкой согласны в Баку. Руководство Азербайджана подчеркивает миротворческую роль России, которая помогла закончить войну в Карабахе в 2020 году. А от продвигаемых армянами переговоров на западных площадках азербайджанская сторона пока отказывается, обвиняя их в предвзятости. Где Баку и Ереван рассчитывают заключить мир и сможет ли Россия снова выступить в роли миротворца — в материале NEWS.ru.

Какие заявления армянских политиков возмутили Москву

В ходе еженедельного брифинга 12 января Мария Захарова отреагировала на обвинения армянских политиков в адрес российских миротворцев. Она назвала их попытками подтасовать факты, чтобы снять с себя ответственность и «понравиться Западу». Такие действия, по ее словам, «доходят до края и срываются в абсурд».

Захарова напомнила заявление армянского парламентария Саргиса Ханданяна о том, что переговоры с Баку на площадках в Вашингтоне и Брюсселе «имеют международный авторитет и это добавляет им легитимности».

«О какой легитимности таких псевдопосредников вообще может идти речь при том, что коллективный Запад во главе с США занимается откровенным надругательством над международным правом, провоцирует войны, конфликты, устраивает цветные революции, навязывает всем выдуманные самими западниками правила», — саркастически заметила официальный представитель МИД России.

Захарова также заявила, что западные страны либо скопировали свои предложения с трехсторонних договоренностей Армении, России и Азербайджана, либо «переиначили их в угоду собственным интересам».

От внимания Москвы не ускользнуло и заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна о регрессе по мирному договору с Баку. Захарова связала такие выводы армянских властей с визитом в республику советника Госдепартамента США Луиса Боно, который мог негативно повлиять на мирный процесс.

Фото: МИД РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила армянских чиновников, которые выступают с обвинениями в адрес Москвы

Почему Боно не приехал в Баку

Боно прибыл в Ереван 8 января для подготовки встречи армянских и азербайджанских представителей в Вашингтоне в трехстороннем формате. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заверил, что советник Госдепа поможет подготовиться к последнему этапу и подписанию мирного договора с Азербайджаном.

Но пока в Ереване готовятся к поездке в американскую столицу, Баку решительно выступает против. Азербайджанские СМИ сообщали, что американский чиновник рассчитывал на личные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, однако тот отказался его принимать.

По словам источников СМИ, США пытаются продвинуть в регионе свой политический сценарий, а перед вашингтонскими эмиссарами, включая Боно, стоит задача раздавать в Ереване «ценные руководящие указания». В связи с этим журналисты высказали мнение, что приехать с такой «переговорной повесткой» в Баку Боно просто не сможет.

Что Алиев сказал про отношение Запада

Баку уже давно высказывает недовольство предвзятой политикой Запада. Азербайджанская сторона отменила переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 20 ноября из-за поддержки «сепаратистов» Карабаха. С тех пор новую встречу согласовать не могут.

Такие же претензии у Баку к французскому руководству. 10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев дал большое интервью местным каналам, в котором обратил на эту тему особое внимание. Он обвинил Париж в накачке Еревана вооружением для начала новой войны на Южном Кавказе. По его словам, политика Франции способствует эскалации напряженности на Кавказе.

«Франция — это страна, которая сегодня вооружает Армению, обнадеживает ее, обучает ее военнослужащих и подготавливает их к очередной войне. Поэтому, когда я сказал, что политика Франции способствует эскалации напряженности на Кавказе, я имел в виду именно это», — сказал Алиев.

Фото: president.az Баку уже давно высказывает недовольство предвзятой политикой Запада

Как Алиев оценил роль Путина

Отношение к российской стороне в Баку прямо противоположное. Ситуация в Карабахе была урегулирована при посредничестве президента России Владимира Путина, а не его коллеги из Франции Эммануэля Макрона или кого-либо еще, подчеркнул Ильхам Алиев. Он отметил, что трехстороннее заявление Баку и Ереван подписали совместно с Москвой, а не с Парижем.

«Война была остановлена при посредничестве президента Путина, а не президента Макрона или кого-либо еще. И трехстороннее заявление было подписано между Россией, Азербайджаном и Арменией, а не Францией, Азербайджаном и Арменией», — заявил Алиев.

Глава Азербайджана рассказал, что неоднократно беседовал с президентом Путиным и во время второй войны в Карабахе, так как Москва прилагала заметные усилия для остановки боевых действий.

Фото: Илья Питалёв, МИА «Россия сегодня»/Kremlin.ru Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Почему Баку отказывается от встреч на западных площадках

Попытки западных стран повлиять на ход событий на Южном Кавказе в пользу Армении начинают раздражать Азербайджан, высказал мнение в беседе с NEWS.ru председатель Евразийского общества (Берлин) Александр Рар. По его словам, и в Баку, и в Москве видят, как Запад пытается максимально включить Армению в зону своего влияния.

«В Азербайджане хорошо понимают, что если ЕС создаст свой „плацдарм“ на Кавказе именно в Армении, то это будет постоянное бодание с Азербайджаном, в частности, в вопросах прав человека. Кроме того, в Баку видят, как НАТО пытается привлечь Грузию, его другого соседа, в свои ряды. При этом сам Азербайджан в Североатлантический альянс вступать не собирается. В этом отношении Баку выгоднее, чтобы российское влияние в регионе было бы сильнее, чем европейское или американское», — пояснил Рар.

Президент Алиев совершенно прав в отношении западных стран, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По словам парламентария, у Запада нет задачи примирять народы, так как он всегда используют их против России. Сенатор также выразил надежду, что корыстные планы Запада провалятся, и обе страны примут правильное для себя решение.

«Думаю, что Баку и Ереван сейчас это решают. Главное — не шуметь. Такие договоры готовятся в тишине, а уже на стадии подписания будут понятны все детали», — сказал Джабаров в беседе с NEWS.ru.

Может ли Россия снова стать площадкой мира

Президент Алиев в среду также заявил, что в мирном договоре с Арменией нет необходимости указывать каких-либо гарантов. Он подчеркнул, что это будет мирный договор, который подпишут два суверенных государства. При этом отметил, что если кто-то хочет помочь успешному переговорному процессу, то Баку не будет возражать, однако никакого принуждения тут быть не может.

«Сегодня некоторые соревнуются: проводить переговоры в этой стране, другой стране, либо третьей стране. Это в некотором роде напоминает геополитическое соперничество. Мне не хотелось бы этого. Мне вообще не хотелось бы, чтобы армяно-азербайджанские отношения превратились в геополитическую тему. Это — вопрос между нашими двумя странами, мы сами и должны решить его», — заявил Алиев.

Армения пытается прикрыться посредниками, потому что сама сильно ослаблена, объясняет эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов. Именно поэтому, по его словам, она предлагает Азербайджану выгодных себе посредников, в частности, Запад.

«Но единственный посредник, на которого согласен Баку, — Россия. За последнее время страны сильно сблизились, подписали соглашение о союзничестве, они движутся навстречу друг другу и по своей воле, и воле внешних обстоятельств. Для Пашиняна же согласиться на посредничество России чрезвычайно опасно для его политической карьеры. То есть Баку предлагает Еревану заключить мир или один на один, или при посредничестве России», — считает Наумов.

Фото: Kremlin.ru Никол Пашинян и Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ

«Естественно, Армения будет говорить, что да, мы суверенны и самостоятельны и не против переговоров с Азербайджаном один на один. А потом они будут находить себе посредников на Западе, которые проармянски настроены. Любой западный посредник будет выгораживать Армению на переговорах. А на участие России Ереван может сейчас не согласиться, ведь республика уже начала антироссийский курс. Мы уже видим, как Россию полощут в Армении, называя ее даже „азербайджанской марионеткой“», — обратил внимание эксперт.

Александр Рар полагает, что в результате Ереван согласится на подписание документа без гарантов.

«Вполне допускаю, что мир между Азербайджаном и Арменией будет подписан без всяких „гарантов“. На то, чтобы пригласить так называемых гарантов сначала за стол переговоров, а потом привезти их в какой-то нейтральный город, где будет подписан этот договор, уйдёт уйма времени. А время бежит, мирный договор нужен», — отметил Рар.

По его мнению, в скорейшем заключении мира заинтересована и Москва, которая долгое время демонстрирует последовательное намерение быть посредником в завершении конфликта между двумя бывшими советскими республиками.

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