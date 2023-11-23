Мирный договор Баку и Еревана всё ближе: что это даст РФ и другим странам Ильхам Алиев заявил, что не видит препятствий для мирного договора с Ереваном

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Баку и Еревану уже вряд ли что-то сможет помешать официально заключить мир. По крайней мере, помех для этого не видно. Об этом заявил лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Ранее и армянский лидер Никол Пашинян сообщил, что основные принципы будущего мирного договора согласованы. Что же принесет долгожданный мир самим странам, еще недавно воевавшим между собой, а также их соседям? Усилятся или ослабнут после этого позиции Москвы и Запада на Южном Кавказе? Что будет с российскими миротворцами? Об этом — в материале NEWS.ru.

Никаких препятствий для подписания мирного договора с Арменией больше нет. Об этом в среду сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая замглавы МИД Великобритании Лео Докерти.

«Президент Ильхам Алиев отметил, что каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Армений больше нет. Он подчеркнул, что Баку поддерживает региональную мирную повестку, Азербайджан готов к диалогу с Арменией по мирному договору и нормализации отношений между двумя странами», — сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Докерти в свою очередь выразил готовность Лондона поддержать мирный процесс. Он прибыл в Азербайджан в среду. Ранее он посетил Армению и Грузию.

Что изменится для Баку

Как известно, Алиев считает вопрос Карабаха, из-за которого Ереван и Баку конфликтовали еще с конца 1980-х, давно решенным. По словам главы государства, Баку еще в 2020 году на поле боя доказал, что правда на его стороне.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мирный договор подразумевает, что Армения отказывается от всех территориальных претензий к Азербайджану. Так, она возьмет на себя обязательства не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Между сторонами будут выстроены нормальные дипломатические отношения. Это означает снижение возможности создавать кризисные ситуации, нацеленные против интересов Баку», — заявил NEWS.ru азербайджанский политолог Фархад Мамедов.

С экономической точки зрения договор откроет границы и разблокирует транспортное сообщение в регионе, надеется Мамедов. По его словам, договор также призван расставить все точки над i в вопросе Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Турцией через автономную республику Нахичевань.

Как отмечали эксперты, опрошенные ранее NEWS.ru, этот маршрут может стать опорой новой глобальной транспортной системы.

«Это одна из частей будущего международного транспортного коридора „Север — Юг“. Одно ответвление этого маршрута связывает Россию с южными портами Ирана в Персидском заливе, а другое — как раз через Зангезурский коридор — выходит в Турцию, связывает РФ с портами на Средиземном море. Вот почему для Москвы это так важно», — говорил NEWS.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Что изменится для Еревана

Благодаря договору Армения наконец может выйти из 30-летней блокады, установив дипотношения не только с Азербайджаном, но и с Турцией. Однако у Еревана сохраняются принципиальные возражения, уверяет научный сотрудник ереванского Института Кавказа Грант Микаэлян.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Говорить о том, что противоречий совсем нет, я бы не стал: страны уже давно заявляют о том, что хотят подписать мирный договор, однако это никак не получается сделать, как по причине разногласий о том, в каком месте именно он должен быть заключен, так и о содержательной части», — сказал Микаэлян NEWS.ru.

Но если документ все-таки подпишут, то перед Ереваном откроются позитивные перспективы, отметил политолог.

«Армянское руководство уже объявляло, что оно хочет заключить мирный договор до конца года и его основной интерес заключается в том, чтобы гарантировать неприкосновенность своих границ, открыть их, снизить военную напряженность в регионе. Это само по себе приведет к снижению российского влияния на Кавказе, что тоже является одной из целей. Вот такой набор задач у Еревана», — считает Микаэлян.

Что изменится для Москвы

России необходимо избавиться от еще одного очага напряженности у своих границ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Владимир Сипягин. По его словам, Москве важно, чтобы военные столкновения на Южном Кавказе прекратились, а российские граждане, в частности миротворцы, находились отныне в полной безопасности.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Впрочем, Сипягин сомневается, что договор Баку и Еревана будет заключен в обозримом будущем. «Азербайджан ориентирован на Турцию, а Армения — на Запад и США. Вряд ли Запад позволит Еревану подписать какой-либо договор с Баку. У западных политиков — свои планы на этот регион, как и на расстановку сил в треугольнике Турция, Азербайджан и Иран», — заявил Сипягин.

Зато, отмечает Солонников в беседе с NEWS.ru, Зангезурский коридор выгоден для Москвы, поскольку станет хорошей альтернативой доступа в Турцию, который пока что зависит от КПП «Верхний Ларс» на грузинской границе. Как известно, именно через «Ларс» Россия получает сегодня заметную долю параллельного импорта.

«Нынешний маршрут не такой надежный, так как Грузия для России не самая дружественная страна», — подытожил Солонников.

Официальная Москва подозревает, что Ереван, заигрывая с западными партнерами, затягивает мирный процесс. Ереван стремится вести переговоры с посредниками со стороны США и ЕС, но на Западе не заинтересованы в установлении мира на этой территории, а преследуют лишь цель вытеснения России с Южного Кавказа. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. Также дипломат заявила, что Франция, выступая на словах на стороне Еревана, передала недавно для нужд армянской армии под видом военной помощи явный «неликвид».

Что изменится для Тбилиси

В Тбилиси не раз заявляли о готовности выступить арбитром между Баку и Ереваном. При этом грузинские политики отказываются от совместных с Россией миротворческих форматов, предпочитая собственные. В начале ноября председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе заявил, что Грузия настроена выстроить трехсторонний формат с участием только Тбилиси, Баку и Еревана и при этом надеется, что мирный договор Азербайджана и Армении будет подписан в грузинской столице. Впрочем, эти планы не реализовались.

До этого премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили назвал свою республику «беспристрастным, нейтральным и объективным посредником» между Азербайджаном и Арменией.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press Ираклий Гарибашвили

Безусловно, Грузия выиграет от примирения между Арменией и Азербайджаном, поскольку оно будет означать превращение Южного Кавказа в полноценный стабильный регион со значительным экономическим потенциалом, заявлял ранее изданию Caliber.az бывший советник политического департамента Министерства иностранных дел Грузии Георгий Мчедлишвили.

«Доступ к Черному морю и объемы товаров, которые могут пройти по потенциальному Среднему коридору, и в то же время геополитические дивиденды Южного Кавказа как значимого региона выходят за рамки только торговли и экономики, поскольку они означают политическую независимость», — заявил Мчедлишвили.

Что изменится для Анкары и Тегерана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз призывал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и искать безопасность в сотрудничестве с соседями, а не с дальними странами, которые поставляют ей оружие. Анкара, как и другие игроки региона, заинтересована в открытии Зангезурского коридора. Во время своего визита в Нахичевань в сентябре — сразу после одержанной Азербайджаном победы над армянскими войсками — Эрдоган заявил, что анклав «представляет большой потенциал для развития энергетических и транспортных маршрутов» — при создании коридора с Востока на Запад.

Фото: AP/ТАСС Никол Пашинян, Реджеп Тайип Эрдоган

Хотя Иран считают традиционным сторонником Армении, в Исламской Республике в последнее время тоже выступают за мир и согласие внутри соседнего региона. Для Тегерана главное — не допустить усиления влияния НАТО на своих северных границах. «Присутствие сил Североатлантического альянса в регионе Южного Кавказа неприемлемо для Ирана», — заявил президент республики Эбрахим Раиси в октябре. В Исламской Республике призывают Запад не вмешиваться в отношения Баку и Еревана.

Иран не случайно решил помочь Баку в создании коридора в Нахичевань. Как сообщил недавно помощник Алиева Хикмет Гаджиев, Баку начал обсуждения с Тегераном в направлении восстановления транспортных линий между Нахичеванью и другими территориями Азербайджана через Иран.

Началось и практическое создание коридора в Нахичевань — не через Армению, а через Иран. 6 октября прошла церемония закладки автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры между Азербайджаном и Ираном.

Как отмечают эксперты, заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией даст всем странам региона гарантию устойчивости в борьбе с третьими силами, которые в последнее время демонстрируют здесь всё большую активность, вызывающую обоснованные опасения.

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