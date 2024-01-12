Захарова назвала возможных виновных в регрессе по миру Еревана с Баку Захарова: регресс по миру Еревана с Баку может быть связан с визитом Луиса Боно

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Москва не исключает, что заявления Еревана о регрессе по мирному соглашению с Баку могут быть связаны с визитом государственного секретаря США по переговорам на Кавказе Луиса Боно в Армению, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, подобные выводы были сделаны армянскими властями сразу после того, как американец посетил республику.

Действительно, некая связь может быть усмотрена в том, что подобные выводы последовали сразу после визита американского посланника в Ереван, но это уже вопрос к Армении, — сказала дипломат.

10 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван видит определенный регресс по некоторым пунктам мирного договора, предложенным азербайджанской стороной. Он также указал на имеющиеся достижения по ряду других направлений.

Мирзоян отметил, что Ереван настаивает на признании Азербайджаном территориальной целостности Армении. Кроме того, по словам министра, в итоговом документе необходимо сформулировать стандарты будущей делимитации границ. Также должны быть открыты коммуникации на принципах двусторонности, констатировал Мирзоян.