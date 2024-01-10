В Армении увидели регресс по ряду статей мирного соглашения с Баку Мирзоян: в некоторых статьях мирного соглашения с Баку есть регресс

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Арарат Мирзоян

Ереван видит определенный регресс по некоторым статьям мирного соглашения, предложенным азербайджанской стороной, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом. В то же время, как передает ТАСС, он указал на имеющиеся достижения по ряду других направлений.

По содержанию в каких-то частях текста есть регресс в азербайджанских предложениях, а в каких-то есть прогресс. Мы очень конструктивно поработали над этими предложениями и отправили их в Баку, — сказал дипломат.

Мирзоян отметил, что Ереван настаивает на признании Азербайджаном территориальной целостности Армении. Кроме того, по словам министра, в итоговом документе необходимо сформулировать стандарты будущей делимитации границ. Также должны быть открыты коммуникации на принципах двусторонности, констатировал Мирзоян.

Ранее представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что Баку и Ереван не так далеки от подписания мирного договора. По его словам, азербайджанская сторона ждет от Армении ответа на предложения по соглашению.

Он подчеркнул, что власти Азербайджана хотели создать механизм разрешения споров c Ереваном. Речь о двусторонней комиссии, которая необходима для устранения всех недопониманий между сторонами.