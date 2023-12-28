В Азербайджане раскрыли детали мирного соглашения с Арменией Представитель Алиева: Баку и Ереван находятся на решающем этапе переговоров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эльчин Амирбеков

Баку и Ереван не так далеки от подписания мирного договора, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью британской газете The Guardian. По его словам, азербайджанская сторона ждет от Армении ответа на предложения по соглашению.

Важно понять, что на этом решающем этапе переговоров, когда мы, судя по всему, не так уж далеки от окончательного соглашения, нам действительно нужны действия, ориентированные на результат, — сказал Амирбеков.

Он подчеркнул, что власти Азербайджана хотели создать механизм разрешения споров c Ереваном. Как пояснил Амирбеков, речь идет о двусторонней комиссии, которая необходима для устранения всех недопониманий между сторонами.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ранее заявил о готовности к установлению мира с Азербайджаном. По словам министра, Ереван настроен на конструктивные переговоры с Баку. Он добавил, что азербайджанские власти привержены мирному процессу и установлению долгосрочного мира в регионе. В настоящее время продолжается работа над соглашением, но его окончательный текст стороны пока не согласовали.