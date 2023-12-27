В МИД Армении заявили о готовности к миру с Азербайджаном

Фото: mfa.am

Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности к установлению мира с Баку, передает Telegram-канал «Интерфакс-Азербайджан». По словам главы МИД, Ереван настроен на конструктивные переговоры с Азербайджаном.

Действительно, есть возможность мира с Азербайджаном. Действительно, мы видим эту возможность. Мы со своей стороны делаем все, чтобы этот мирный процесс достиг логического завершения, — сказал Мирзоян.

Глава дипведомства добавил, что Ереван привержен мирному процессу и установлению долгосрочного мира в регионе. Ведется работа над соглашением, но его окончательный текст пока не согласован, отметил Мирзоян.

Окончательного текста соглашения о мире нет, и никто не может сказать, что там будет в результате переговоров, — заявил глава МИД.

Мирзоян уточнил, что на данном этапе Ереван и Баку обсуждают включение карт в мирный договор. Он пояснил, что это необходимо сделать для закрепления принципа демаркации и делимитации границ, а также для обеспечения предсказуемости этого процесса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения и Азербайджан демонстрируют политическую волю к заключению мирного соглашения. По его словам, Москва поддерживает это стремление и считает, что достижение мира будет полезно как для двух стран, так и для стабильности во всем регионе.