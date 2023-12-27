Песков: Баку и Ереван проявляют политическую волю к заключению мира

Фото: Владимир Смирнов, ТАСС/Kremlin.ru

Армения и Азербайджан демонстрируют политическую волю к заключению мирного соглашения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия надеется, что документ будет подписан в ближайшее время.

Главное — мы наблюдаем наличие политической воли у обеих сторон — и у Баку, и у Еревана. Конечно, Москва это поддерживает. Мы считаем, что заключение такого договора будет полезно как для двух стран, так и для стабильности мира во всем регионе, — отметил пресс-секретарь президента.

Также Песков назвал встречу председателя правительства Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая произошла во время неформального саммита Содружества Независимых Государств 26 декабря в Северной столице РФ, «контактом на ногах», а не переговорами.

Переговоров вчера они не проводили, но всегда подобные мероприятия, и неформальный саммит СНГ в том числе, представляют собой хорошую возможность для кратких контактов на ногах. Так было и на этот раз, — заключил представитель Кремля.

26 декабря представители Азербайджана и Армении встретились на экскурсии в дворцово-парковом комплексе «Царское Село». Это первая встреча политиков после событий 2023 года в Карабахе, когда регион полностью перешел под контроль Баку. Алиев присоединился к коллегам по СНГ, где уже присутствовал Пашинян. В первой половине дня азербайджанский лидер встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участия в общих мероприятиях не принимал.