Лавров в Азербайджане: главы МИД обсудили мир с Арменией и мегапроекты Ереван не дает окончательного согласия на установление мира с Баку, констатировал российский министр.

Фото: МИД РФ

Пресс-конференция Лавров - Байрамов

За поездкой главы МИД России Сергея Лаврова в Азербайджан многие следили особенно внимательно, тем более, что он отправился в Баку почти сразу после того, как отказавшийся от гражданства РФ бизнесмен Рубен Варданян отказался и от роли лидера карабахских армян. Под его руководством, по подозрениям азербайджанской стороны, шла незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана. Совсем недавно, не скрывая своего возмущения, в Баку заявляли, что Варданяна в Карабах прислала Россия. Однако теперь Москва и Баку сближают позиции по армяно-азербайджанскому урегулированию и есть надежда, что достигнут большего прогресса на пути к мирному договору между Баку и Ереваном. Для чего Лавров отправился в поездку и о чем он говорил на встрече с официальными лицами Азербайджана — в материале NEWS.ru.

Фото: МИД РФ Возложение цветов к мемориалу в Баку

Нормализуют ли отношения Баку и Ереван в 2023 году?

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, визит Лаврова в Азербайджан приурочен к первой годовщине подписания декларации о союзническом взаимодействии между Москвой и Баку. Она подчеркнула, что совместных мероприятий, посвящённых этой дате, будет немало.

Двусторонние отношения, рекордные показатели товарооборота, реализация мегапроектов — все эти темы активно обсуждались во время визита шефа российской дипломатии. Лавров сообщил, что один из важнейших проектов, международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг», похоже, совсем скоро заработает в полную силу, так как стороны договорились достроить участок дороги Решт-Астара, чтобы трасса могла заработать на полную мощность.

Но, как и ожидалось, основной темой переговоров все же стали отношения Азербайджана и Армении. Роль российского посредничества в Баку оценивают высоко, отметил азербайджанский президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что Россия — друг и союзник.

Надеюсь, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Во всяком случае, мы на это рассчитываем. Хотел бы выразить благодарность российскому правительству за активное участие в этом процессе. Россия как наш друг, союзник и сосед играет особую роль в деле урегулирования межгосударственных отношений между Баку и Ереваном. Настроены позитивно и конструктивно работать с армянской и с российской стороной, чтобы поскорее перевернуть страницу вражды и вернуть на Южный Кавказ мир, — отметил Алиев.

В Москве не раз отмечали, что готовы содействовать миру на Южном Кавказе. Лавров заявил, что Баку к этому также готов, а вот Ереван вроде «тоже не возражает», но при этом «пока окончательного согласия не даёт». Вероятно, причины в усилиях других международных игроков, при том, что российская сторона не возражает против их активности, если они «исходят из интересов стабилизации обстановки» в регионе. Однако, подобных намерений Москва не видит, особенно у стран Евросоюза, которые недавно разместили на Армян-азербайджанской границе новую миссию сроком на два года. Лавров упомянул об этом, отвечая на вопрос NEWS.ru на пресс-конференции вместе со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

Мы видим, как ЕС откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией и с Азербайджаном, в том числе продавливая вызывающую серьезные сомнения с точки зрения легитимности свою так называемую миссию на территории Армении, которая вызывает много вопросов, в том числе с точки зрения ее функций, ее мандата, ее продолжительности и той «добавленной стоимости», которая эта миссия может внести в усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, — отметил Лавров.

Фото: МИД РФ Пресс-конференция Лаврова и Байрамова

Недовольство миссия ЕС вызывает и у азербайджанской стороны. Как известно, наблюдатели были отправлены на границу Армении и Азербайджана по договорённости с Баку на пражском саммите лидеров ЕС в октябре прошлого года на срок два месяца с целью сближения позиций сторон по вопросам подписания мирного договора, делимитации и демаркации границы и в целом для разрешения имеющихся противоречий. Спустя два месяца каких-то значимых подвижек не произошло, а потому вторую миссию Баку не согласовал. Если быть точнее, у азербайджанской стороны никто не спросил. Разумеется, такое положение дел не устраивает Азербайджан. Глава МИД страны отметил, что миссия еще больше затруднила мирный процесс.

Миссия ЕС изначально должна была способствовать процессу делимитации границ между двумя странами, а также упрочить мир и доверие между ними. Однако, конкретных шагов в этом направлении предпринято не было, а позиция Армении в ходе переговоров стала более деструктивной, — заметил Байрамов.

Хотя армянская сторона заявляет о некоем прогрессе и продвижении в вопросе подписания договора о мире, Байрамов смотрит на происходящее без особого оптимизма.

Армения отказалась от встречи (глав МИД — NEWS.ru) в декабре (в Москве — NEWS.ru) и началась онлайн-пересылка комментариев. Но Азербайджан не считает онлайн-дипломатию наиболее эффективным методом ведения переговоров по мирному соглашению, — сказал азербайджанский министр. — Надеемся, что армянская сторона поймет, что такой подход вредит процессу переговоров. Азербайджан готов к переговорам, в частности, к очным встречам.

Но пока нет прогресса в армяно-азербайджанских отношениях, эксперты отмечают новое сближение позиций Москвы и Баку.

Российская сторона во многом стала делать акцент на взаимодействии с Баку для нормализации армяно-азербайджанских отношений, тем самым сдерживая «агрессивные силы», которые мешают Армении подписать мирные соглашения, заявил в разговоре с NEWS.ru политолог Александр Артамонов.

Он пояснил, что прогресс в отношениях стран достигается, потому что продвигается демаркация границ в области озера Карагёль, есть продвижение в области передачи контроля над Лачином азербайджанским силам и демилитаризации территорий в Карабахе.

Москва теперь опирается не только на Ереван, но и на Баку, — сказал политолог. — Уход из региона таких лидеров, как Варданян, доказывает, что есть прогресс, постоянный обмен мнениями и достижение гармонии между Баку и Москвой.

Фото: МИД РФ Переговоры Лаврова и Байрамова в Баку

Будут ли КПП в Лачине и Зангезуре?

На недавней Конференции по безопасности в Мюнхене Баку предложил Еревану в рамках делимитации границы создать контрольно-пропускные пункты (КПП) как на обоих концах Зангезурского коридора (дороги, соединяющая основную часть Азербайджана с эксклавом Нахичевань), так и на границе между Лачинским районом и Арменией. Баку не раз заявлял, что режимы функционирования Зангезурского и Лачинского коридоров должны быть одинаковы. Однако армянская сторона заявляет о важности беспрепятственной работы Лачинского коридора, но выступает против создания трассы в Зангезуре, которая должна пройти по территории Армении в том месте, где Армения граничит с Ираном.

При этом, в Баку отметили, что предложение создать КПП опирается на пункты трёхстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года. Однако в Ереване предложение вызывает возмущение, так как дополнительные КПП будут, по мнению армянской стороны, ограничивать въезд и выезд армян по Лачинском коридору — единственной дороге, связывающую Армению с Карабахом.

Лавров в этой связи заявил, что режим Лачинского коридора и его функции должны полностью соответствовать трехстороннему заявлению. Согласно 6-ому пункту этого документа, Лачинский коридор должен обеспечивать связь Карабаха с Арменией и оставаться под контролем миротворческого контингента РФ. О каких-то КПП в договорённостях речи не идёт, отметил Лавров, отвечая на вопрос NEWS.ru о позиции Москвы по этому вопросу.

Создание там каких-либо контрольно-пропускных пунктов не рассматривается. Но есть возможность устранить техническими средствами подозрение относительно того, что коридор не функционирует по назначению. Мы коснулись этого сегодня. Технические детали являются второстепенными по важности, — заявил Лавров.

Интересным было и заявление Лаврова о том, что Москва рассчитывает, что вице-премьеры России, Азербайджана и Армении «смогут скоро выйти на конкретные договоренности» по железнодорожному сообщению между Азербайджаном и Нахичеванью. Идёт ли речь о Зангезурском коридоре или каких-то других дорогах — непонятно. Однако этот вопрос, несомненно, активно обсуждается не только между официальными лицами двух стран, но и в экспертном сообществе.

Фото: МИД РФ Лавров принял участие в церемонии возложения венка к Вечному огню на Аллее шехидов

Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев заявил NEWS.ru, что в списке тем, у которых у Баку и Москвы разногласия, числится также вопрос, связанный с открытием Зангезурского коридора.

Есть заинтересованность с обеих сторон, что это будет полезно, но при этом есть разночтения относительно того, как это воспринимается другими сторонами [в Иране и Армении]. Пока все это на стадии обсуждения, — заявил Шафиев.

По словам эксперта, между сторонами все еще сохраняются противоречия в вопросах деятельности российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана. Так же есть разногласия по поводу разночтений четвертого пункта трехстороннего заявления о разоружении и выводе армянских вооруженных формирований. Как известно, Азербайджан требует вывести все незаконные армянские силы с территории Карабаха, однако они по сей день находятся там.

По словам Шафиева, для разрешения таких противоречий существует экспертный совет, представляющий рекомендации кабмину Азербайджана. Кстати, во время визита Лаврова в Баку прошло третье заседание российско-азербайджанского экспертного совета, в котором также принял участие Лавров со своим азербайджанским коллегой.

Общение с экспертами для нас значит больше, нежели чем просто выделение необходимого времени. Это возможность послушать оценки, посмотреть, насколько убедительно ты продвигаешь те или иные инициативы, либо отстаиваешь ту или иную позицию, порой возможность получить «подсказки», — сказал Лавров.

Неизвестно, удалось ли экспертам разработать новые «подсказки», но, как заявил NEWS.ru заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, Москва оценивает работу экспертного совета «очень позитивно».

Визит российского министра в Азербайджан и позитивный настрой сторон показали готовность сотрудничать дальше. Если даже есть какие-то разногласия, они могут найти своё решение за столом переговоров и путём переговоров. Но вот отношения Москвы и Еревана, очевидно, ухудшаются. На пресс-конференции шеф российской дипломатии, не скрывая раздражённости, отметил, что Москва не будет насильно «предлагать свои услуги». Кажется, это был открытый предупреждающий сигнал Еревану.