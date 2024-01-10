В Ереване захотели продолжить переговоры с Баку на западных площадках

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Ереван считает, что переговоры с Баку должны продолжаться на западных площадках, как это было ранее, заявил глава армянской парламентской постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян. По его словам, которые приводит Sputnik Азербайджан, для Армении важно продолжить уже сформировавшиеся переговорные форматы.

Вы знаете, что в Вашингтоне сформировался формат встреч министров иностранных дел, а также формат переговоров лидеров стран при посредничестве Евросоюза. Это добавляет легитимности переговорам, — отметил он.

Ранее заведующий отделом администрации Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что Баку и Ереван добились существенного прогресса в вопросе разработки текста мирного соглашения. По его словам, нерешенными остаются лишь несколько вопросов.

Гаджиев заявил, что в отношениях между двумя странами наметилась позитивная тенденция, и это свидетельствует о том, что стороны могут вести диалог без привлечения посредников. В частности, напомнил политик, администрация президента Азербайджана и премьер-министра Армении 7 декабря выпустили совместное заявление об освобождении солдат.

До этого замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что дата и место подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией будут определены этими государствами самостоятельно. Таким образом дипломат ответил на вопрос о возможности подписания соглашения в Москве.