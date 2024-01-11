Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал большое интервью впервые после полного восстановления суверенитета страны над всеми территориями. Это событие он назвал началом новой эры в истории государства, но вместе с тем попросил сограждан не расслабляться. По словам Алиева, азербайджанская сторона пока не намерена «зеркально» отводить войска от границы, несмотря на уговоры некоторых его коллег. Чего ожидает Алиев и возможна ли новая война на Южном Кавказе — в материале NEWS.ru.
Что сказал Алиев про отвод войск
Вечером 10 января азербайджанский лидер в беседе с журналистами подвел итоги насыщенного для страны 2023 года. По его словам, примечательным 2023-й стал именно после 20 сентября, когда Баку полностью установил контроль над Карабахом. «Считаю, что новая эра нашей современной истории началась именно после этого дня», — подчеркнул Алиев.
При этом он обратил внимание, что победа в карабахской войне не должна успокаивать азербайджанское общество из-за «неуместных иллюзий» Еревана.
«В Армении могут возникнуть неуместные иллюзии, что когда-то они вновь могут оторвать от нас Карабах. Такие мысли постепенно будут занимать все больше места, поэтому мы никогда не должны успокаиваться», — сказал Алиев.
В этом контексте глава государства также заявил, что ни о каком «зеркальном» отводе азербайджанских войск пока не может быть речи, хотя некоторые его коллеги уговаривают на это. Алиев пообещал не сдвигаться с места до тех пор, пока не будет определена четкая граница с Арменией.
«Мы никуда не уйдем, ни на один шаг не сдвинемся ни с позиций, занятых в мае 2021 года, ни с позиций, занятых в сентябре 2022 года, потому что граница должна быть определена», — заявил Алиев.
По словам главы Азербайджана, этот вопрос как раз станет ключевым на запланированном в январе заседании комиссии по делимитации и демаркации общей границы. Он понадеялся, что на ожидаемых переговорах стороны смогут окончательно внести ясность по этому вопросу.
На чем настаивает Баку
Зеркальный отвод войск, который предлагает армянская сторона, — нелогичный и неуместный, заявил NEWS.ru азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. По его словам, на сегодняшний день непонятно, куда и откуда отводить войска, так как границы между странами нет, «она условная».
«Понятно, что это предмет переговоров комиссии по делимитации и демаркации границы. Конкретного решения все еще нет, поэтому Алиев высказывает недоумение. Когда граница будет четко определена, подразделения Минобороны просто заменят на пограничные войска, которые будут охранять границы. В этом нет ничего особенного. Такие пограничники стоят на границах всех стран мира, границы всех стран мира милитаризованы и охраняются. Это вопрос безопасности, а не каких-то угроз. Не стоит забывать, что это Армения оккупировала Азербайджан, а не наоборот», — объяснил эксперт.
Кто уговаривает Баку отвести войска
На отводе войск от границы Армении, уверен Фархад Мамедов, настаивают США и Франция. «Это их идея фикс», — пояснил политолог.
Об отношениях с Парижем Алиев действительно говорил немало. Он пообещал адекватный ответ на антиазербайджанские шаги Франции.
«Франция уже в открытую стала вести антиазербайджанскую деятельность, не маскируясь никакими другими факторами», — отметил он.
В качестве примеров таких действий Парижа он назвал попытки провести в Совбезе ООН резолюции, а в дальнейшем и санкции против Азербайджана.
«По-моему, как минимум пять раз такие попытки предпринимались, и пять раз они увенчались полным фиаско, потому что нас поддержало много стран, и им не удалось набрать необходимое количество стран для того, чтобы принять эту резолюцию», — напомнил президент Азербайджана.
Какое условие открытия границы с Арменией выдвинул Баку
Алиев заявил, что Баку не откроет границу с Арменией, пока не будет открыт Зангезурский коридор.
Напомним, что это маршрут, который проходит по границе Армении с Ираном и связывает основную часть Азербайджана с его анклавом — Нахичеванью. Алиев настаивает на открытии этой дороги, чтобы люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан проходили без какой-либо проверки.
Такой вариант вызывает недовольство армянской стороны. В Ереване считают прохождение любых экстерриториальных коридоров по их территории посягательством на суверенитет.
«В противном случае Армения навсегда останется тупиком», — пообещал Алиев.
Что сказал Алиев о роли России и Франции в урегулировании ситуации в Карабахе
Ситуация в Карабахе была урегулирована при посредничестве президента России Владимира Путина, а не его коллеги из Франции Эммануэля Макрона или кого-либо еще, подчеркнул Ильхам Алиев. Он отметил, что трехстороннее заявление Баку и Ереван подписали совместно с Москвой, а не с Парижем.
«Война была остановлена при посредничестве президента Путина, а не президента Макрона или кого-либо еще. И трехстороннее заявление было подписано между Россией, Азербайджаном и Арменией, а не Францией, Азербайджаном и Арменией», — заявил Алиев.
Отвечая на вопрос, чем обусловлено негативное отношение Франции к Азербайджану и чего хочет Париж от Баку, Алиев отметил, что и сам бы хотел знать ответ. Он напомнил, что история отношений между двумя странами начиналась многообещающе. Однако во время второй карабахской войны они обострились.
«В течение этих 44 дней неоднократно, я бы даже сказал, что очень неоднократно, если можно использовать такое выражение, президент Франции звонил и выражал свое отношение к происходящему. Ну в детали вдаваться я не буду, потому что эти разговоры носили конфиденциальный характер, но часть из того, о чем мы говорили, она уже стала достоянием общественности», — сказал президент.
Заключат ли Баку и Ереван мир без определения границы
Президент Азербайджана также подчеркнул, что заключение мирного соглашения с Арменией не должно зависеть от вопроса делимитации границы, так как Баку, к примеру, до настоящего момента имеет проблемы с делимитацией границы даже с другими соседями.
«Если мы будем ждать делимитацию для заключения мирного соглашения, то уйдет 30–50 лет, а то и вовсе не будет подписано. С Грузией процесс делимитации завершён лишь на 70%, с Россией процесс длился на протяжении 20 лет, но только лишь в 2012 году стороны подписали документ. И то по сегодняшний день поставлены не все столбы и знаки на границе, демаркация полностью не завершена», — рассказал президент.
По его мнению, мирное соглашение должно быть подписано настолько быстро, насколько это возможно, а процесс делимитации должен продолжаться и решаться в ходе заседаний специальной комиссии.
Политолог Мамедов считает это заявление президента наиболее важным.
«Азербайджан демонстрирует волю и желание подписать мирный договор и не собирается отягощать мирный процесс темами, которые сегодня трудно разрешимы, — делимитация границы и открытие коммуникаций. Я так понимаю, Баку готов на подписание мирного документа без окончательного разрешения этого вопроса. Он готов решать его в будущем, но уже в добрососедской атмосфере», — заявил Мамедов.
Будет ли новая война
Алиев также отметил, что усиление армии Азербайджана будет продолжаться. «Армения должна знать, что, сколько бы оружия она ни приобретала, сколько бы ее ни обнадеживали, в случае какого-либо реального источника угрозы для нас мы его немедленно уничтожим», — заявил президент Азербайджана.
Это заявление вызвало шквал критики в армянских СМИ, которые заподозрили Баку в намерении начать новую войну.
Вероятность новой войны на Южном Кавказе есть, хотя и очень небольшая, так же, как есть и маленькая вероятность подписания мирного договора в 2024 году, считает директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. В беседе с NEWS.ru он предположил, что в новом году в регионе произойдет балансировка на уровне сохранения статус-кво, кроме того, возможно подписание совместной декларации.
«Нет оснований для полноценной войны. Азербайджан не собирается нападать на Армению, а Ереван сейчас не в состоянии начинать войну — для этого нет армии, ни политической воли, ни ресурсов. Но частые провокации, к сожалению, будут, это реалии нашего времени, напряженность сохраняться будет», — пояснил эксперт.
По его словам, армянский премьер Никол Пашинян будет тянуть с подписанием мирного договора из-за страха свержения.
«После полного принятия поражения в Карабахе власть в Армении может смениться. Подписание мирного договора для Пашиняна крайне опасно. Поэтому он и придумывает какие-то новые предлоги типа отвода войск. Но невозможен отвод войск на границе, когда этой границы в принципе не существует», — заключил Солонников.
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