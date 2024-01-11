Алиев призвал не расслабляться: почему Баку не отводит войска от границы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Азербайджанская сторона пока не намерена «зеркально» отводить войска

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал большое интервью впервые после полного восстановления суверенитета страны над всеми территориями. Это событие он назвал началом новой эры в истории государства, но вместе с тем попросил сограждан не расслабляться. По словам Алиева, азербайджанская сторона пока не намерена «зеркально» отводить войска от границы, несмотря на уговоры некоторых его коллег. Чего ожидает Алиев и возможна ли новая война на Южном Кавказе — в материале NEWS.ru.

Что сказал Алиев про отвод войск

Вечером 10 января азербайджанский лидер в беседе с журналистами подвел итоги насыщенного для страны 2023 года. По его словам, примечательным 2023-й стал именно после 20 сентября, когда Баку полностью установил контроль над Карабахом. «Считаю, что новая эра нашей современной истории началась именно после этого дня», — подчеркнул Алиев.

При этом он обратил внимание, что победа в карабахской войне не должна успокаивать азербайджанское общество из-за «неуместных иллюзий» Еревана.

«В Армении могут возникнуть неуместные иллюзии, что когда-то они вновь могут оторвать от нас Карабах. Такие мысли постепенно будут занимать все больше места, поэтому мы никогда не должны успокаиваться», — сказал Алиев.

В этом контексте глава государства также заявил, что ни о каком «зеркальном» отводе азербайджанских войск пока не может быть речи, хотя некоторые его коллеги уговаривают на это. Алиев пообещал не сдвигаться с места до тех пор, пока не будет определена четкая граница с Арменией.

Фото: president.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Мы никуда не уйдем, ни на один шаг не сдвинемся ни с позиций, занятых в мае 2021 года, ни с позиций, занятых в сентябре 2022 года, потому что граница должна быть определена», — заявил Алиев.

По словам главы Азербайджана, этот вопрос как раз станет ключевым на запланированном в январе заседании комиссии по делимитации и демаркации общей границы. Он понадеялся, что на ожидаемых переговорах стороны смогут окончательно внести ясность по этому вопросу.

На чем настаивает Баку

Зеркальный отвод войск, который предлагает армянская сторона, — нелогичный и неуместный, заявил NEWS.ru азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. По его словам, на сегодняшний день непонятно, куда и откуда отводить войска, так как границы между странами нет, «она условная».

«Понятно, что это предмет переговоров комиссии по делимитации и демаркации границы. Конкретного решения все еще нет, поэтому Алиев высказывает недоумение. Когда граница будет четко определена, подразделения Минобороны просто заменят на пограничные войска, которые будут охранять границы. В этом нет ничего особенного. Такие пограничники стоят на границах всех стран мира, границы всех стран мира милитаризованы и охраняются. Это вопрос безопасности, а не каких-то угроз. Не стоит забывать, что это Армения оккупировала Азербайджан, а не наоборот», — объяснил эксперт.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Политологи называют отвод азербайджанских войск от Армении нелогичным, так как граница между странами не определена

Кто уговаривает Баку отвести войска

На отводе войск от границы Армении, уверен Фархад Мамедов, настаивают США и Франция. «Это их идея фикс», — пояснил политолог.

Об отношениях с Парижем Алиев действительно говорил немало. Он пообещал адекватный ответ на антиазербайджанские шаги Франции.

«Франция уже в открытую стала вести антиазербайджанскую деятельность, не маскируясь никакими другими факторами», — отметил он.

В качестве примеров таких действий Парижа он назвал попытки провести в Совбезе ООН резолюции, а в дальнейшем и санкции против Азербайджана.

«По-моему, как минимум пять раз такие попытки предпринимались, и пять раз они увенчались полным фиаско, потому что нас поддержало много стран, и им не удалось набрать необходимое количество стран для того, чтобы принять эту резолюцию», — напомнил президент Азербайджана.

Фото: Francois Mori/AP/TASS Политологи уверены, что именно США и Франция настаивают на отводе азербайджанских войск, так как это их основная идея

Какое условие открытия границы с Арменией выдвинул Баку

Алиев заявил, что Баку не откроет границу с Арменией, пока не будет открыт Зангезурский коридор.

Напомним, что это маршрут, который проходит по границе Армении с Ираном и связывает основную часть Азербайджана с его анклавом — Нахичеванью. Алиев настаивает на открытии этой дороги, чтобы люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан проходили без какой-либо проверки.

Такой вариант вызывает недовольство армянской стороны. В Ереване считают прохождение любых экстерриториальных коридоров по их территории посягательством на суверенитет.

«В противном случае Армения навсегда останется тупиком», — пообещал Алиев.

Что сказал Алиев о роли России и Франции в урегулировании ситуации в Карабахе

Ситуация в Карабахе была урегулирована при посредничестве президента России Владимира Путина, а не его коллеги из Франции Эммануэля Макрона или кого-либо еще, подчеркнул Ильхам Алиев. Он отметил, что трехстороннее заявление Баку и Ереван подписали совместно с Москвой, а не с Парижем.

«Война была остановлена при посредничестве президента Путина, а не президента Макрона или кого-либо еще. И трехстороннее заявление было подписано между Россией, Азербайджаном и Арменией, а не Францией, Азербайджаном и Арменией», — заявил Алиев.

Отвечая на вопрос, чем обусловлено негативное отношение Франции к Азербайджану и чего хочет Париж от Баку, Алиев отметил, что и сам бы хотел знать ответ. Он напомнил, что история отношений между двумя странами начиналась многообещающе. Однако во время второй карабахской войны они обострились.

«В течение этих 44 дней неоднократно, я бы даже сказал, что очень неоднократно, если можно использовать такое выражение, президент Франции звонил и выражал свое отношение к происходящему. Ну в детали вдаваться я не буду, потому что эти разговоры носили конфиденциальный характер, но часть из того, о чем мы говорили, она уже стала достоянием общественности», — сказал президент.

Заключат ли Баку и Ереван мир без определения границы

Президент Азербайджана также подчеркнул, что заключение мирного соглашения с Арменией не должно зависеть от вопроса делимитации границы, так как Баку, к примеру, до настоящего момента имеет проблемы с делимитацией границы даже с другими соседями.

«Если мы будем ждать делимитацию для заключения мирного соглашения, то уйдет 30–50 лет, а то и вовсе не будет подписано. С Грузией процесс делимитации завершён лишь на 70%, с Россией процесс длился на протяжении 20 лет, но только лишь в 2012 году стороны подписали документ. И то по сегодняшний день поставлены не все столбы и знаки на границе, демаркация полностью не завершена», — рассказал президент.

По его мнению, мирное соглашение должно быть подписано настолько быстро, насколько это возможно, а процесс делимитации должен продолжаться и решаться в ходе заседаний специальной комиссии.

Политолог Мамедов считает это заявление президента наиболее важным.

«Азербайджан демонстрирует волю и желание подписать мирный договор и не собирается отягощать мирный процесс темами, которые сегодня трудно разрешимы, — делимитация границы и открытие коммуникаций. Я так понимаю, Баку готов на подписание мирного документа без окончательного разрешения этого вопроса. Он готов решать его в будущем, но уже в добрососедской атмосфере», — заявил Мамедов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru При этом Алиев заявил, что Баку не откроет границу с Арменией, пока не будет открыт Зангезурский коридор

Будет ли новая война

Алиев также отметил, что усиление армии Азербайджана будет продолжаться. «Армения должна знать, что, сколько бы оружия она ни приобретала, сколько бы ее ни обнадеживали, в случае какого-либо реального источника угрозы для нас мы его немедленно уничтожим», — заявил президент Азербайджана.

Это заявление вызвало шквал критики в армянских СМИ, которые заподозрили Баку в намерении начать новую войну.

Вероятность новой войны на Южном Кавказе есть, хотя и очень небольшая, так же, как есть и маленькая вероятность подписания мирного договора в 2024 году, считает директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. В беседе с NEWS.ru он предположил, что в новом году в регионе произойдет балансировка на уровне сохранения статус-кво, кроме того, возможно подписание совместной декларации.

«Нет оснований для полноценной войны. Азербайджан не собирается нападать на Армению, а Ереван сейчас не в состоянии начинать войну — для этого нет армии, ни политической воли, ни ресурсов. Но частые провокации, к сожалению, будут, это реалии нашего времени, напряженность сохраняться будет», — пояснил эксперт.

По его словам, армянский премьер Никол Пашинян будет тянуть с подписанием мирного договора из-за страха свержения.

«После полного принятия поражения в Карабахе власть в Армении может смениться. Подписание мирного договора для Пашиняна крайне опасно. Поэтому он и придумывает какие-то новые предлоги типа отвода войск. Но невозможен отвод войск на границе, когда этой границы в принципе не существует», — заключил Солонников.

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