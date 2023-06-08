Армения отстранит ФСБ от Зангезурского коридора? Почему он важен для России Никол Пашинян прибыл в Россию. Почему визит сопровождается антироссийскими выпадами его соратников?

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Никол Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян находится с очередным визитом в России — для участия в заседании глав правительств СНГ. Незадолго до его приезда секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что вопреки прежним договоренностям республика откажется от услуг ФСБ при охране своей границы. Как полагают эксперты, Ереван тем самым подает сигнал о желании отдаляться от Москвы и сближаться с Западом. Подробности — в материале NEWS.ru.

Армянскому гостю передали привет от Путина

В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Сочи с трехдневным визитом — для участия в заседании глав правительств стран ЕАЭС и СНГ. На повестке заседания значилось развитие транспортно-логистической инфраструктуры, цифровизации грузовых железнодорожных перевозок. Перед этим армянского премьера принял российский коллега Михаил Мишустин.

«Мы искренне дорожим нашими братскими отношениями, они носят стратегический и союзнический характер», — сказал на встрече Мишустин. Он передал гостю приветствие от президента Владимира Путина.

Затем Михаил Мишустин остановился на вопросе разблокирования транспортных коммуникаций в Закавказье: под этим термином обычно понимается создание Зангезурского коридора.

«В соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана мы ведем системную работу по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. Создание новых инфраструктурных маршрутов вообще отвечает интересам всех государств региона», — цитирует российского премьера РИА Новости.

Пашинян ответил, что готов открыть коммуникации, но «в рамках принципа суверенности и юрисдикции тех сторон, по которым эти коммуникации проходят». Он уточнил, что речь идет о коммуникациях, упомянутых в 9-м пункте заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, подписанного в ноябре 2020 года, — соглашения, остановившего вторую войну в Карабахе. Премьер добавил, что обсуждаются компромиссные решения, которые были выработаны за последние два года.

«Можно сказать, что на последнем заседании был намечен довольно-таки ощутимый прогресс», — добавил Пашинян.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Михаил Мишустин передал Николу Пашиняну привет от Путина

Кто сделал выпад в адрес России

Очевидно, гость имел в виду заседание трехсторонней рабочей группы, состоявшееся неделю назад в Москве. Как сообщил участник заседания вице-премьер РФ Алексей Оверчук, был достигнут «существенный прогресс» в обсуждении разблокирования коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

Несмотря на все дипломатические приветствия, визит в Сочи проходил на фоне выпада секретаря Совбеза Армена Григоряна. Несколько дней назад он внезапно заявил, что предстоящее открытие коммуникаций с Азербайджаном произойдет лишь на основе принципов армянского суверенитета.

«Полный контроль за границами, контроль за пограничными службами будет осуществлять Армения. То есть разблокирование в контексте Армении означает, что только Армения будет осуществлять пограничную службу», — сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

«Надеюсь, что они (Азербайджан и Россия. — NEWS.ru) приняли это к сведению и на основе этого принципа будут продвигаться вперед», — подчеркнул Григорян.

Почему Григорян забыл упомянуть про ФСБ

Эксперты истолковали слова секретаря Совбеза как отказ Еревана от одного из ключевых пунктов трехстороннего заявления. Согласно 9-му пункту, «Армения обеспечивает транспортное сообщение» между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономией, а «контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России».

Однако Григорян в своем интервью ни разу не упомянул российских пограничников. Кроме того, он позволил себе еще пару неприятных для Москвы высказываний. Во-первых, членство Армении в ОДКБ создает проблемы, посетовал чиновник. «Мы интенсивно работаем с нашими западными партнерами в направлении укрепления нашего сотрудничества в сфере безопасности», — цитировал Григоряна «Интерфакс».

Кроме того, по его словам, Армения ищет «альтернативные» источники закупки оружия, поскольку «экспортные возможности России в этой сфере сократились». Кстати, в середине мая Армения впервые назначила военного атташе в свое посольство в Дели. Наблюдатели сделали вывод, что Ереван хотел бы начать закупки оружия у Индии.

На Смоленской площади призвали к нормальному диалогу

В Ереване звучат выпады в адрес Москвы, отметила в среду представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru о выступлении Григоряна.

«Хотелось бы, чтобы упомянутое лицо определилось — либо нормальный диалог, который должен быть с армянской стороной, либо подобные заявления. Мы выбираем первое. Что касается тематики разблокирования коммуникаций, то она прорабатывается вице-премьерами России, Азербайджана и Армении. Поэтому не считаю правильным реагировать на такие комментарии со стороны. Это компетенция соответствующих представителей», — сказала Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Михаил Мишустин и Никол Пашинян

Какую новую игру затеял Никол Пашинян

«Действительно, в трехстороннем заявлении 2020 года прописано, что дорога из основной части Азербайджана в Нахичевань — Зангезурский коридор — будет находиться под контролем ФСБ. Но с тех пор отношения Еревана и Москвы испортились», — сказал в беседе с NEWS.ru руководитель оппозиционной Демократической партии Армении, депутат парламента Арам Саргсян.

«Подобные заявления звучат теперь из Еревана, поскольку с Москвой они уже давно не союзники, они потеряли доверие друг к другу», — считает Саргсян. По его словам, армянские власти все больше ориентируются на Запад, а «это опасная игра», ведь союз с Россией не имеет альтернативы. Поэтому Еревану и Москве пора заключить новый документ, где четко прописать взаимные обязательства с учетом новых реалий.

Собеседник NEWS.ru признал, что в вопросе открытия дороги из Баку в Нахичевань и Россия, и Армения теперь преследуют собственные интересы. Эксперт сомневается, что страны в скором времени смогут прийти к консенсусу.

Как известно, для создания коридора планируется восстановить 41-километровый участок железной дороги, построенный в советское время вдоль реки Араз, то есть вдоль армяно-иранской границы, а также построить параллельно автомобильную трассу.

Как следует из 9-го пункта трехстороннего заявления, Зангезурский коридор должен получить статус экстерриториальности. Хотя формально этот маршрут пройдет по территории Армении, контролировать его должна ФСБ России. И именно этот момент, похоже, и не устраивает теперь Ереван.

Судя по заявлению Григоряна и по оговоркам о «принципе суверенности», которые сделал Пашинян на встрече с Мишустиным, Ереван решил забыть о своих обязательствах по 9-му пункту и теперь потребует, чтобы вместо российских пограничников будущий Зангезурский коридор охраняли бы силовики самой Армении.

Фото: shutterstock.com Иранская граница

Москва по-прежнему гарантирует мир на Кавказе

«Руководство Армении вертится, как уж на сковородке, пытаясь для своего населения изобразить хоть какое-то подобие успеха в конфликте с Азербайджаном, — заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. — Кроме Григоряна никто ни разу не слышал о том, что армянские пограничники будут каким-то образом контролировать транспортные коридоры. Ни в одном документе этого нет, скорее всего, просто выдумано».

Понятно, что для нормализации отношений нужно восстанавливать сообщение между двумя странами, и Россия по-прежнему готова выступать гарантом безопасности в регионе, подчеркнул депутат. «И поэтому будет охранять все переходы, чтобы исключить проблемы для населения как Армении, так и Азербайджана», — убежден Журавлев.

В целом же линия такого прозападного политика, как Никол Пашинян, привела к тому, что Ереван уже практически лишился влияния на Карабах, но команда премьер-министра продолжает обострять конфликт — видимо, с подачи зарубежных кураторов, посетовал депутат.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Россия готова взять под охрану Зангезурский коридор

Почему Зангезурский маршрут интересен России

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников напоминает, что у России много интересов на Южном Кавказе — это развитие экономики, инвестиции, взаимная торговля в рамках ЕАЭС.

«В частности, Зангезурский коридор — это одна из частей будущего международного транспортного коридора „Север — Юг“. Одно ответвление этого маршрута связывает Россию с южными портами Ирана в Персидском заливе, а другое — как раз через Зангезурский коридор — выходит в Нахичевань и Турцию и связывает РФ с портами на Средиземном море. Вот почему для Москвы это так важно», — пояснил Солонников.

«Мы выступаем за то, чтобы Южный Кавказ стал бы частью глобальной транспортной системы коммуникации. Будущий Зангезурский коридор в этом может помочь. Именно поэтому вице-премьер Оверчук так активно работает в рамках трехсторонней рабочей группы», — добавил политолог.

По его мнению, Зангезурский коридор может стать для России хорошей альтернативой доступа в Турцию, который пока зависит от КПП «Верхний Ларс» на грузинской границе. Как известно, именно через «Ларс» Россия получает сегодня заметную долю параллельного импорта из Турции. «Нынешний маршрут не такой надежный, так как Грузия для России не самая дружественная страна. Конечно, Москве важно получить разные варианты в транспортном сообщении с Турцией», — подытожил Солонников.

Фото: NEWS.ru Зангезурский коридор

Экономист Василий Колташов соглашается, что с точки зрения логистики маршрут через Азербайджан в Турцию полезен для России. Правда, в этом вопросе много других проблем.

«Логика у Еревана странная. Долгое время он вовсе отказывался даже говорить о Зангезурском коридоре, утверждал, что ему это невыгодно. Хотя понятно, что Ереван мог бы заработать на работе этого маршрута», — считает Колташов.

Он убежден, что контроль Лачинской дороги в Карабахе российскими миротворцами сейчас и Зангезурского коридора пограничниками ФСБ в будущем — гарантия безопасности обеих дорог и региона в целом.

«Если российских пограничников оттеснят, ситуация будет подвешена, а карабахский вооруженный конфликт может опять обостриться. Ни о каком совместном экономическом развитии и процветании в регионе не будет и речи», — предупреждает российский экономист.

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