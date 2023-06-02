В правительстве России сообщили о прогрессе переговоров Баку и Еревана Оверчук: Москва, Баку и Ереван достигли прогресса в обсуждении транспортных проблем

Фото: shutterstock.com

В Москве прошло 12-е заседание трехсторонней рабочей группы Москвы, Баку и Еревана. В нем приняли участие вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук, заместитель председателя правительства Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян. По словам российского представителя, заседание прошло в конструктивной обстановке, достигнут существенный прогресс в согласовании вопросов разблокирования транспортных коммуникаций между двумя республиками. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства РФ.

Заседание прошло в конструктивной атмосфере. С удовлетворением констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх — Джульфа — Мегри — Горадиз, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что результаты переговоров будут донесены до лидеров трех государств. При этом стороны договорились продолжить работу в рамках рабочей группы.

1 июня прошла пятисторонняя встреча в Кишиневе, где лидеры Армении, Азербайджана, Германии, Франции и глава Евросовета обсудили вопросы безопасности жителей Карабаха, разблокирование региональной транспортной и экономической инфраструктуры, а также делимитацию армяно-азербайджанской границы. Также в ходе мероприятия поднимался вопрос заключения соглашения о нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова стартуют 12 июня в Вашингтоне.