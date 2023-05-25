Путин заявил, что Россия никогда не меняла позицию по Лачинскому коридору

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Никол Пашинян во время встречи в Кремле

Россия никогда не меняла своей позиции в отношении Лачинского коридора, которая отражена в трехсторонних договоренностях между Москвой, Ереваном и Баку, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном. Переговоры лидеров двух стран проходят в Кремле.

Мы никогда не меняли своей позиции (в отношении Лачинского коридора. — NEWS.ru), — сказал глава российского государства.

Путин подчеркнул, что вопросы, связанные с урегулированием ситуации вокруг Карабаха, являются важными и чувствительными. Их решение пойдет на пользу не только Армении и Азербайджану, но и всему региону, отметил он.

Пашинян в свою очередь подтвердил, что Ереван действительно заинтересован в разблокировке региональных коммуникаций, но при условии соблюдения суверенитета и юрисдикции Армении. Он также указал, что сотрудники пограничных и таможенных служб Армении готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств через Армению из Азербайджана.

Мы готовы, чтобы и пограничные и таможенные службы обеспечили нормальный переход всех транспортных средств - железнодорожных составов через территорию Армении и ожидаем, что азербайджанская железная дорога будет открыта для железнодорожных составов Армении через Нахичевань и Азербайджан в Россию и Иран, — сказал армянский премьер.

Российский лидер также отметил позитивную динамику в торговле между Арменией и Россией, двустороннее взаимодействие в различных областях между Ереваном и Москвой продолжает активно развиваться.

За прошлый год товарооборот между странами увеличился на более чем 83% и достиг $5 млрд. За январь-март прибавил еще полтора миллиарда и продолжает тенденцию к росту, — сказал Путин.

25 мая Пашинян в ходе выступления на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ сообщил, что Баку не имеет территориальных претензий к Еревану.