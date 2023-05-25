«Нужно заключать мир»: чем важна встреча Путина, Алиева и Пашиняна в Москве Политики России, Азербайджана и Армении рассказали NEWS.ru о шансах на подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев в Сочи, 31 октября 2022 года

В четверг, 25 мая, президент России Владимир Путин примет азербайджанского коллегу Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Это подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Предыдущая встреча лидеров Азербайджана и Армении прошла 14 мая в Брюсселе. В начале мая главы МИД республик Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели переговоры в Вашингтоне по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена, а 19 мая — в Москве при посредничестве главы российского МИД Сергея Лаврова. Чего ждать от предстоящей трехсторонней встречи на высшем уровне, удастся ли существенно приблизиться к заключению мирного соглашения в Москве — об этом NEWS.ru рассказали политики России, Азербайджана и Армении.

Сенатор Карасин: важно, что встреча проходит при российском посредничестве

Проведение встречи между лидерами России, Азербайджана и Армении свидетельствует о том, что стороны ищут долгосрочное решение накопившихся проблем. Это является позитивным сигналом, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. При этом, по словам сенатора, сложно прогнозировать подписание каких-либо документов на предстоящей встрече:

Фото: kremlin.ru Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи, 31 октября 2022 года

— Все здравомыслящие люди во всех странах региона и прежде всего в России желают этой встрече продвижения вперед и решения практических вопросов. Для Москвы важно, что встреча проходит именно при российском посредничестве. Мы заинтересованы в том, чтобы помогать нашим соседям, партнерам налаживать отношения, и будем продолжать это делать. Москва в равной степени близка к своим соседям.

Депутат Слуцкий: Москва заинтересована в мирном и стабильном Закавказье

Россия надеется на результативность трехсторонней встречи 25 мая в Москве на пути к продвижению к устойчивому миру в регионе, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Политик напомнил, что Москва не раз выступала посредником в карабахском урегулировании:

— Именно благодаря конструктивной позиции и личному участию президента РФ Владимира Путина 9 ноября 2020 года между Баку и Ереваном удалось достигнуть соглашения о прекращении огня (оно остановило 44-дневную войну в Карабахе. — NEWS.ru). Российские миротворцы и по сей день охраняют его режим по всей линии соприкосновения. Москва заинтересована в мирном, стабильном и процветающем Закавказье.

Депутат Калашников: западные страны точно ничего не решают

Ожидать прорывов в армяно-азербайджанском урегулировании можно только на российской площадке, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Депутат также отметил, что в свое время именно трехстороннее соглашение, подписанное при посредничестве Владимира Путина, положило конец второй войне в Карабахе и запустило мирные переговоры:

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников уверен: западные страны ничего не решают в урегулировании между Баку и Ереваном

— Правда, в результате предстоящей встречи вряд ли будет подписано мирное соглашение. Оно еще не готово. Из-за политических танцев некоторые привлекают к процессу европейцев и американцев. Побегали-побегали и вернулись к России. Западные страны точно ничего не решают. Если они что-то и делают, то лишь для того, чтобы разделить Южный Кавказ в своих интересах и создать проблемы Москве. Они давно состояли в Минской группе ОБСЕ (ее сопредседателями наряду с РФ выступали США и Франция, после 24 февраля 2022 года работа Минской группы сошла на нет. — NEWS.ru) и ничего не делали. Так и сейчас.

Всё решается в Москве. Не потому что Москва или Путин такие великие. Дело в том, что речь идет о трех соседях, для которых армяно-азербайджанское урегулирование — жизненно-важный вопрос. В том числе и для России — с точки зрения экономических и логистических вопросов. Не говоря уже о том, что мы просто все дорожим тем, что когда-то были в одной семье, и говорим на одном языке. Лидеры стран относятся друг к другу с уважением. А это значит, что и с доверием. В каких-то вопросах лидеры продвинутся, в чем-то не договорятся. Но этот конфликт рано или поздно надо было прекращать, а сейчас нужно заключать мир.

Депутат Мусабеков: никаких прорывов от встречи в Москве ждать не стоит

Россия хочет держать руку на пульсе в вопросе армяно-азербайджанского урегулирования, заявил NEWS.ru депутат азербайджанского миллимеджлиса (Национального собрания) Расим Мусабеков. Он признает, что роль Москвы в этом процессе отрицать невозможно. Но ожидать прорывов, по мнению парламентария, пока трудно:

— Ничего прорывного от встречи в Москве мы не ожидаем. Тем более что встреча пройдет на полях саммита Евразийского экономического союза, где президент Азербайджана Ильхам Алиев будет одним из приглашенных гостей. Его переговоры с премьером Армении вряд ли будут продолжительными. Во всяком случае никакого подписания документа я не жду. Вероятно, будет оглашено какое-то короткое заявление, не более того.

Фото: kremlin.ru Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи, 31 октября 2022 года

Главное, чтобы роль России была позитивной и удалось достичь долгосрочного мира. Насколько это по силам Москве — сложно сказать. Вероятно, Москва посодействует восстановлению железнодорожного сообщения на участке Зангезурского коридора. Ожидается, что Азербайджан до конца года достроит дорогу до границы Армении. Вопрос восстановления сообщения в полном объеме (через территорию Армении) был бы довольно актуальным.

Куда Армении деться? Пашинян никому не делает никакого одолжения. Азербайджан действует в соответствии с нормами международного права, Армения должна с этим согласиться и признать территориальную целостность соседа, чтобы защитить свою территориальную целостность. Конечно, армянский премьер хотел бы сбросить проблему карабахских армян на международное сообщество и на Россию. Но и тут ему придется просто придерживаться всех норм международного права.

Депутат Саргсян: мирный договор в нынешних условиях — абсурд и издевательство

С точки зрения большинства армян, прорыв в Москве в контексте подписания какого-либо документа с учетом позиции Пашиняна абсолютно не нужен. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru руководитель Демократической партии Армении, сокоординатор оппозиционного движения «Вместе» Арам Саргсян. Политик возмущен тем, что армянский премьер несколько дней назад высказался за признание Карабаха частью Азербайджана без делимитации и демаркации границы:

— В самом Нагорном Карабахе 120 тысяч человек могут существовать там лишь благодаря российским миротворцам. Подписывать мирный договор в этих условиях — абсурд и издевательство. Посредничество президента России в первую очередь должно состоять в содействии предоставлению карабахским армянам права на свое самоопределение. Только после этого можно будет подумать уже над текстом мирного соглашения.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Карабахе

Ситуация усугубляется из-за вмешательства западных стран, которые рассчитывают на стратегический диалог с Арменией. По сути, это означает, что Ереван меняет политический вектор. Поэтому не думаю, что «скоропостижное» соглашение на данном этапе может помочь реальному утверждению мира. Сейчас не тот момент и не те условия, при которых можно было бы договариваться о мире.

Главная задача — сохранить спокойствие в регионе Южного Кавказа. Даже если сейчас попытаться подписать какой-то документ — это будет лишь кажущийся успех. К примеру, трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года практически не выполняется. А там стоит подпись президента России. Зачем сейчас имитировать подписание нового документа, если еще осталось много проблем? Что это даст?

Пашинян может признавать все что угодно, но позиция армянского народа едина: все эти «договоренности» неважны, если их не признал народ. Пускай никто не думает, что раз Пашинян решил, значит, так и будет.

Депутат Гурген Арсенян: Пашинян дал сигнал, что Ереван готов к миру с Баку

Однако депутат правящей в Армении партии «Гражданский договор» Гурген Арсенян заявил NEWS.ru, что в Ереване по поводу предстоящей встречи лидеров России, Армении и Азербайджана настроены оптимистично, ожидая детального рассмотрения нерешенных вопросов:

— Армянская сторона настроена оптимистично и рассчитывает на конструктивный диалог и работу. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что при определённых условиях признает территориальную целостность Азербайджана. Так же, как в свое время при создании СНГ страны признали территориальную целостность друг друга. Армянское правительство таким образом даёт сигнал, что Ереван готов к переговорам.

Мы хотим, чтобы международные партнеры и наш контрагент, в частности Азербайджан, восприняли всерьёз наши слова и увидели, что мы искренне стремимся к заключению мирного договора. Это краеугольный камень переговорного процесса. Мы делаем шаг, что убрать все претензии друг к другу. Тем самым мы даём импульс переговорному процессу. Надеемся, что наш этот шаг правильно оценят и в Москве, и в Баку. Мы ценим политическую волю России и ее усилия.

Политолог Ильгар Велизаде: Москва не хочет упустить инициативу

Все те документы, которые можно было подписать к этому моменту, уже были подписаны, кроме соглашения о мирном договоре. Поэтому надо сосредоточиться на практических шагах — такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде:

— Сейчас не в документах дело, а в конкретных делах и шагах. На московской встрече можно рассчитывать, что стороны придут к какому-то общему соглашению относительно начала строительства армянского сегмента Зангезурского коридора, железной дороги, соединяющей западный Азербайджан с Нахичеванью.

Мы ожидаем не столько дополнительных заявлений, сколько согласованных подходов к выполнению уже достигнутых договорённостей. Азербайджан будет также ставить вопрос о вооружённых армянских формированиях в Карабахе. Скорее всего, какие-то общие решения по этому вопросу также будут приняты.

Россия хочет быть гарантом договорённостей между Азербайджаном и Арменией. Это самый важный политический вопрос. Москва часто напоминает о трёхстороннем заявлении, так как рассчитывает на продолжение этой политической линии и российского посредничества. Москва не хочет терять роль модератора. Если российской стороной будут предложены эффективные решения, они и должны стать условием для мира между Баку и Ереваном, поскольку Россия, в отличие от других посредников, присутствует «на земле» (речь о размещенных в Карабахе миротворцах. — NEWS.ru).

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