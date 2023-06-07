Захарова призвала Ереван к нормальному диалогу

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

В Ереване действительно звучат выпады в адрес Москвы, поэтому российская сторона призывает Армению к нормальному диалогу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что в вопросе разблокирования связей с Азербайджаном пограничную службу будет осуществлять только Армения. Между тем в 9 пункте трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года говорится, что контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

Хотелось бы, чтобы упомянутое лицо (секретарь Совбеза Армении Армен Григорян - NEWS.ru) определился — либо нормальный диалог, который должен быть с армянской стороной, либо подобные заявления. Мы выбираем первое. Что касается тематики разблокирования коммуникаций, то она прорабатывается вице-премьерами России, Азербайджана и Армении. Поэтому не считаю правильным реагировать на такие комментарии со стороны. Это компетенция соответствующих представителей, — сказала Захарова.

Ранее зампред правительства РФ Алексей Оверчук заявил о существенном прогрессе в вопросах разблокирования транспортных коммуникаций между республиками по итогам заседания трехсторонней рабочей группы в Москве. По словам Оверчука, заседание прошло в конструктивной атмосфере, в частности, стороны пришли к общему пониманию по реализации шагов для организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх — Джульфа — Мегри — Горадиз.