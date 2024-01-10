Алиев назвал условия открытия Азербайджаном границы с Арменией Алиев: Баку откроет границу с Арменией только в рамках Зангезурского коридора

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Ильхам Алиев

Баку не откроет границу с Арменией кроме как в рамках запуска Зангезурского коридора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, люди и грузы из Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику должны проходить через территорию Армении без какой-либо проверки, в противном случае республика навсегда останется тупиком, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Если упомянутый мною маршрут (Зангезурский коридор. — NEWS.ru) не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте. <...> То есть таким образом они получат от этого больше вреда, чем пользы, — подчеркнул Алиев.

Ранее в Азербайджане сообщили, что Зангезурский коридор будет построен без Армении. По словам посла Эльчина Амирбекова, Баку перешел к конкретным действиям, отдав предпочтение созданию транспортного сообщения через территорию Ирана. За три года Армения даже не приступила к технико-экономическому исследованию 42-километрового участка, подчеркнул он.

В свою очередь в Турции заявили, что строительство Зангезурского коридора будет завершено примерно в 2028 году. Азербайджанская часть маршрута почти доделана. Турецкий участок составит 224 километра и будет строиться на протяжении порядка пяти лет.