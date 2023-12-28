Амирбеков: Баку переходит к «плану Б» по Зангезурскому коридору без Еревана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эльчин Амирбеков

Баку начинает реализацию «плана Б» по строительству Зангезурского коридора, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков в интервью Guardian. По его словам, Баку перешел к конкретным действиям, отдав предпочтение созданию транспортного сообщения через территорию Ирана.

Если Армения не в состоянии понять свою выгоду в создании Зангезурского коридора, если все еще продолжает распространять абсурдный нарратив о надвигающейся агрессии против нее со стороны Азербайджана и намерена и далее оставаться региональным тупиком, то Баку переходит к конкретным действиям и начинает реализацию так называемого «плана Б», отдав предпочтение созданию вышеупомянутого транспортного сообщения через территорию соседнего Ирана, — заявил он.

Как отметил Амирбеков, Азербайджан больше не намерен терять время. За три года Армения даже не приступила к технико-экономическому исследованию 42-километрового участка, подчеркнул он.

По словам Амирбекова, данный вопрос рассматривается не только в контексте создания альтернативного маршрута, связывающего Китай с Европой Среднего коридора, но и как важный элемент обеспечения нацбезопасности.

В октябре помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что Баку больше не интересует проект создания Зангезурского коридора через территорию Армении. По его словам, появилась возможность проложить маршрут через Иран. При этом он отметил, что мир с Арменией «находится в пределах досягаемости». Гаджиев заявил, что «Азербайджан не планирует захватывать Зангезур после того, как обе стороны не смогли договориться о его открытии».