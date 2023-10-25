В Азербайджане потеряли интерес к Зангезурскому коридору через Армению Гаджиев: Баку больше не интересует проект Зангезурского коридора через Армению

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Баку больше не интересует проект создания Зангезурского коридора через территорию Армении, заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев изданию Politico. По его словам, появилась возможность проложить маршрут через Иран. При этом он отметил, что мир с Арменией «находится в пределах досягаемости».

Проект потерял для нас свою привлекательность, вместо него мы можем сделать это с Ираном, — сказал Гаджиев.

Гаджиев заявил, что «Азербайджан не планирует захватывать Зангезур после того, как обе стороны не смогли договориться о его открытии».

Помощник Ильхама Алиева до этого сообщил, что Баку не будет привязывать свои логистические потребности к «капризам» руководства Армении, если Ереван отказывается от своих обязательств по развитию транспортных коммуникаций в регионе. Он отметил, что одним из положений трехстороннего соглашения, подписанного 9 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, России и Армении, является открытие Зангезурского коридора, но спустя три года Ереван не выполнил данный пункт соглашения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что Алиев не подтвердил свое участие в намечавшейся на конец октября встрече в Брюсселе. По его словам, по этой причине переговоры не состоятся.