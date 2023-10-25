Пашинян заявил, что Алиев не подтвердил свое участие во встрече в Брюсселе

Фото: Илья Питалёв/Kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не подтвердил свое участие в намечавшейся на конец октября встрече в Брюсселе, заявил премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, поэтому встреча не состоится, передает ТАСС.

Дело в том, что встреча не состоится в октябре. Полагаю, причина в том, что президент Азербайджана не подтвердил свое участие во встрече. Сейчас мы пытаемся прояснить некоторые рабочие моменты, чтобы определиться с дальнейшими шагами. В любом случае мы готовы к встрече, — сказал Пашинян.

25 октября стало известно, что встреча Алиева и Пашиняна в Брюсселе не состоится. По словам спецпредставителя Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаара, причиной отмены переговоров стала нехватка времени.

Спецпредставитель Евросоюза подчеркнул, что в настоящее время Брюссель пытается организовать новую встречу, однако дата ее проведения неизвестна. По его словам, ЕС верит в скорое подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, несмотря на медленный процесс.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном. Обе стороны высоко оценили формат платформы «3+3». Помимо отношений между двумя странами, главы МИД России и Азербайджана обсудили наиболее значимые проблемы региона.