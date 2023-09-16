В Баку заявили об идеях новых транспортных путей без «капризной» Армении Гаджиев исключил привязку логистики Азербайджана к «капризам» Армении

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Азербайджан не будет привязывать свои логистические потребности к «капризам» руководства Армении, если Ереван отказывается от своих обязательств по развитию транспортных коммуникаций в регионе, заявил ТАСС помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он напомнил, что одним из положений трехстороннего соглашения, подписанного 9 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, России и Армении, является открытие Зангезурского коридора, но спустя три года Ереван так и не выполнил данный пункт соглашения.

Открытие Зангезурского коридора выгодно в первую очередь самой Армении, которая оказалась в стороне от транспортно-логистической архитектуры региона в результате осуществляемой ей на протяжении трех десятилетий оккупационной политики против Азербайджана, — заявил Гаджиев.

Помощник Ильхама Алиева напомнил, что под открытием Зангезурского коридора подразумевается сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении.

Если Армения отказывается под различными предлогами от своих обязательств и хочет продолжать оставаться в изоляции, то Баку не намерен ждать и уже активно работает над альтернативными проектами с другими странами региона. Мы не будем привязывать наши логистические потребности к капризам правительства Армении, — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в Баку допускают открытие Зангезурского коридора даже в том случае, если Армения не станет в этом участвовать. По его словам, Зангезурский коридор является важным элементом логистической системы в регионе и мог бы добавить Среднему коридору до восьми тонн грузоперевозок в год, по некоторым оценкам. Глава МИД Азербайджана отметил, что если власти Армении откажутся от работы на данном направлении, то упустят возможность поправить собственную экономику.