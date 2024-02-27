Зеленский едет в Ереван? Что это значит для России, будет ли «второй фронт»

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский президент планирует визит в Ереван и встречу с премьер-министром Николом Пашиняном. Когда он туда собирается, что об этом говорят в Армении, есть ли в этом угроза для России и что угрожает самому Владимиру Зеленскому?

Когда и зачем Зеленский собирается в Ереван

23 февраля армянское издание Factor TV со ссылкой на собственные источники сообщило о подготовке визита Зеленского в Армению. Сроки визита еще не определены, но он, предположительно, намечен на март.

Украинский временный поверенный в Армении Валерий Лобач не стал опровергать информацию и заявил, что «весна принесет в Армению много позитивных событий». В МИД Армении также не стали раскрывать детали, однако СМИ удалось выяснить, что Зеленский будет в Ереване 4 марта, а затем он отправится в Азербайджан.

«[Если] Зеленский примет решение посетить Армению, то в Ереване его примут. Нам неинтересна реакция России в случае визита Зеленского», — объявил бывший замминистра обороны страны Гурген Мелконян.

Что говорят в Армении о возможном визите Зеленского

Армянская оппозиция раскритиковала готовность премьера Никола Пашиняна принять у себя Зеленского. Депутат оппозиционной парламентской фракции «Армения» Артур Хачатрян считает, что такой визит «не даст ничего, кроме рисков и угроз».

«Я не исключаю этой возможности, потому что Зеленский, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев являются единомышленниками в вопросе [Карабаха]. Вспомните о вывешенных в Киеве плакатах о том, что „Карабах — это Азербайджан“, о поздравлениях Зеленского в адрес Алиева в связи с „восстановлением территориальной целостности“ и т. д. Пашинян является носителем той же политики, поэтому удивляться ничему не следует», — приводит слова Хачатряна «АрмИнфо».

Политолог Тигран Кочарян назвал возможный визит Зеленского «очередным русофобским шагом Пашиняна». Он обратил внимание, что слухи о визите украинского президента совпали с заявлением руководства Армении о заморозке участия в ОДКБ.

«Видимо, Пашинян решил пойти ва-банк и больше не хочет заниматься улучшением отношений с Россией. <...> Как мафия заставляет человека идти на более тяжкие преступления, чтобы сделать его „своим“, так Запад требует от Пашиняна новых русофобских шагов», — заявил Кочарян в беседе с «Независимой газетой».

Представитель армянской партии власти Бабкен Тунян заявил, что «при желании можно во всем найти антироссийские элементы».

«Эти элементы можно найти, например, в присоединении Армении к Римскому статуту или в любом другом решении. Но позвольте не комментировать этот вопрос, тем более что официального сообщения [о визите Зеленского] на данный момент нет», — приводит его слова Armenia Today.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Чем опасен визит Зеленского для России

Визит украинского президента в Ереван является явным антироссийским шагом, который «открывает второй фронт против России», заявила депутат от фракции «Армения» Аргеназ Манукян.

«Визит Зеленского в Армению пытаются организовать внешние силы для открытия второго фронта против России и ценой Армении. Николу Пашиняну в этом представлении отведена роль армянского Зеленского или Саакашвили. Пашинян, исходя из своих личных расчетов и интересов, превратил Армению в разменную монету в противостоянии России с Западом, Запада с Ираном. Если визит Зеленского состоится, то это будет провокацией против Армении, станет точкой невозврата для армяно-российских отношений», — приводит РИА Новости слова Манукян.

Где сейчас Зеленский

27 февраля президент Украины прибыл в Саудовскую Аравию. Там он намерен встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, чтобы заручиться поддержкой арабского королевства в реализации украинской «формулы мира».

Кроме того, Зеленский собирается попросить у саудовского принца денег: Киев предлагает Саудовской Аравии принять участие в проекте восстановления Украины.

Ранее руководство Украины объявило, что очередных президентских выборов в стране не будет — их не позволяют провести боевые действия, военное положение и массовая миграция населения за рубеж. При этом срок полномочий Зеленского на посту президента заканчивается 20 мая.

В связи с этим, как сообщает 27 февраля украинское издание «Зеркало недели», офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд Украины с вопросом о легитимности продолжения полномочий президента после 20 мая.

Одновременно Служба безопасности Украины обвинила Россию в подготовке «спецоперации „Майдан-3“»: якобы в течение весны 2024 года российские спецслужбы планируют «распространять панические настроения и уныние среди украинцев, ссорить Киев с союзниками, срывать поставки оружия и мобилизацию». Власти России эти сообщения не комментировали.

Что будет с российскими миротворцами в Армении

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru описал перспективы российских военных, дислоцированных в Армении.

«Уверен, что российские миротворцы, которые находятся в Армении, являются гарантией ее территориальной целостности, а стоит Еревану их выдворить, за страну больше никто не даст и ломаного гроша. Армянские политики либо на самом деле этого не понимают, либо делают вид, специально добиваясь, чтобы в государстве был установлен западный протекторат. <...> Что касается моего личного мнения, то российских солдат, конечно, следует оттуда выводить. Они, по крайней мере, не будут больше рисковать своими жизнями — а напомню, среди нашего военного контингента вообще-то есть и погибшие — за безопасность чужой страны», — считает он.

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