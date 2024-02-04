Это важно для мира: уберет ли Армения из конституции притязания на Карабах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Баку считают, что для достижения мира Ереван должен внести поправки в конституцию, исключив оттуда любые притязания на Карабах. В Армении согласились, что это «вопрос безопасности» республики. Политологи ожидают вскоре проведения референдума. Но хватит ли голосов у сторонников примирения с Азербайджаном, чтобы внести поправки в Основной закон? И как скоро в этом случае две соседние с РФ республики смогут заключить мир? Об этом — в материале NEWS.ru.

Какие аргументы приводит Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мир между Баку и Ереваном де-факто уже установился, так как на протяжении нескольких месяцев на границе двух стран царит спокойная обстановка. Для «логического завершения всех процессов» глава Азербайджана призвал Армению внести изменения в свою конституцию и другие нормативно-правовые документы, в которых еще остались какие-либо притязания на Карабах.

В нынешней Конституции Армении есть отсыл к Декларации о независимости 1990 года, где упоминается совместное решение Верховного Совета Армянской ССР и сепаратистов Карабаха «о воссоединении».

«Декларация о независимости Армении содержит прямые призывы к присоединению Карабахского региона Азербайджана к Армении и нарушению территориальной целостности Азербайджана, ссылки на этот документ также отражены в Конституции Армении. <...> Мира можно достичь, если положить конец этим претензиям, внести изменения в Конституцию Армении и другие нормативно-правовые документы», — отметил Алиев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ильхам Алиев

Что ответил Пашинян на предложение изменить конституцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил Общественному радио страны, что сохранение действующей Декларации о независимости очень опасно для республики и может привести к новому вооруженному столкновению с Азербайджаном. «Действующая декларация, на которую ссылается конституция республики, отражающая идею воссоединения Армянской ССР и Карабаха, в данный момент стала проблемой. Это означает, что мы никогда не будем иметь мира. Более того, это означает что мы сейчас будем иметь войну», — сказал Пашинян.

По его словам, усиление экономики, армии Армении в условиях, когда этот документ остается в силе, заставляет соседей формировать союз против республики. Он отметил, что обратное понимание вопроса «застрахует Ереван от проблем при приобретении и экспорте вооружения, поскольку все поймут, что оружие закупается не для нападения, а для защиты своей территории». «И нельзя рассматривать вопрос только в логике отношений с Азербайджаном и Турцией. А что думают по этому вопросу Грузия и Иран?» — задался вопросом Пашинян.

«Хороший сигнал»

Если премьер-министр Армении открыто признает территориальную целостность Азербайджана, то и в конституции не должно быть отражено ничего другого, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Я точно приветствую такие договоренности, которые озвучиваются не только за столом, но и порой выплескиваются в публичное пространство. То, что Алиев сказал, а Пашинян поддержал, — хороший сигнал и для армянского, и для азербайджанского общества», — заявил парламентарий.

Он отметил, что изменение таких документов — важный процесс, требующий тщательных переговоров и обсуждений. «Это дело, которое должны решать две страны, точно так же, как и вопрос о делимитации и демаркации границы», — сказал депутат.

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости Ильхам Алиев, Никол Пашинян

Почему Армении нужен референдум

Армянский премьер уже давно говорит о необходимости изменить конституцию, он считает, что пункты о Карабахе не способствуют урегулированию и подписанию мирного договора с Азербайджаном, отметил руководитель Армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. Однако все поправки, по словам политолога, должны вноситься путем всенародного волеизъявления.

«Некоторые пункты конституции можно изменить только на основе общегосударственного референдума. Чтобы эти изменения были приняты, как минимум 25% от общего числа респондентов должны проголосовать за», — пояснил Маркаров NEWS.ru.

Поддержит ли народ идею Пашиняна

По мнению Маркарова, решение армянского народа предугадать сложно, но какая-то часть общества может точно согласиться. «Либо же сохранится тренд, который существовал в конце 80-х — начале 90-х, в рамках которого общество поддерживало идею присоединения Карабаха к Армянской ССР. Как будет протекать процесс теперь, сказать на сегодня сложно, но позиция нынешней политической элиты совершенно понятна», — заявил эксперт.

Он отметил, что если учитывать набранные партией Пашиняна голоса в ходе парламентских выборов 2021 года, то этого должно хватить для внесения изменений в главный закон республики.

«Все зависит от того, сколько человек будет участвовать в референдуме. Во время парламентских выборов, когда победу одержал Пашинян, участвовало чуть меньше половины населения. Чем больше человек примет участие в референдуме, тем выше шансы на принятие поправок», — сказал Маркаров.

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване, 2021 год

Поможет ли обновление конституции заключению мира

Несмотря на мнение о том, что армянский премьер делает заявления о необходимости изменения конституции под давлением Баку, стоит понимать, что он находится прежде всего под влиянием своих западных партнеров, считает глава Центра политических исследований (Баку) Мубариз Ахмедоглу.

«Пашинян выполняет также требование западных партнеров. Они заставляют его убрать из конституции то, что мешает миру и развитию. Это не только требование Азербайджана. До этого Пашинян маневрировал в диалоге с Турцией, которая согласилась нормализовать отношения с Арменией. Но если Ереван не откажется от территориальных претензий на азербайджанскую территорию, то и Анкара откажется от восстановления связей с Арменией. Призывы к конституционным изменениям в Армении мы, наверное, в ближайшее время услышим и от турецких политиков», — сказал Ахмедоглу NEWS.ru.

Политолог полагает, что Ереван вряд ли подпишет мирный договор с Баку сразу после внесения поправок в конституцию. По его словам, внутри Армении есть много сил, препятствующих мирному процессу. Да и сам Пашинян будет искать дополнительные возможности, чтобы затянуть процесс.

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