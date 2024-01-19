Пашинян предложил принять новую Конституцию Армении

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его стране нужна новая конституция, сообщила пресс-служба правительства страны. Пашинян сделал соответствующее заявление на встрече с сотрудниками Министерства юстиции.

Республика Армения нуждается в новой конституции, не конституционных поправках, а в новой конституции, — сказал Пашинян.

По его словам, Армении нужна конституция, которая сделает страну более жизнеспособной и конкурентной в новых геополитических и региональных условиях. Пашинян подчеркнул, что для него и ряда его коллег парламентская модель управления представляется наиболее подходящей для Армении, учитывая «демократические устремления» руководства. Он отметил, что с политической точки зрения в нынешней модели управления мало что можно изменить.

Новая конституция должна быть принята армянским народом по результатам голосования, что важно с точки зрения легитимности, добавил Пашинян. Он указал, что Минюсту Армении нужно подготовиться к такого рода работе в ближайшее время.

Ранее армянский депутат Артур Ованнисян заявил, что Ереван продолжит военное сотрудничество с Россией. При этом Армения намерена диверсифицировать свои связи в сфере безопасности. Парламентарий подчеркнул, что страна работает со всеми своими партнерами в этой области исходя из собственных интересов.