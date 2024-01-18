В Армении пообещали продолжить военное сотрудничество с Россией Депутат Ованнисян: Армения продолжит военное сотрудничество с Россией

Фото: mil.am

Армения продолжит военное сотрудничество с Россией, однако намерена диверсифицировать свои связи в области безопасности, заявил секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян на брифинге. Республика будет придерживаться своих национальных интересов.

Мы продолжаем работать в военном отношении с нашими российскими партнерами. В плане безопасности мы идем на баланс и работаем со всеми нашими партнерами исходя из интересов Армении, — сказал парламентарий.

По мнению доцента Финансового университета Геворга Мирзаяна, целью Запада, в частности, Германии и Франции, является создание настроя Армении против России. По словам политолога, западные страны намерены вывести Ереван из сферы влияния Москвы, чтобы лишить последнюю плацдарма на Южном Кавказе и заодно превратить республику в еще один плацдарм для давления на Иран.

В начале января сообщалось, что военные США оказывают Армении помощь в совершенствовании сержантского корпуса вооруженных сил республики. С этой целью республику посетил главный сержант-майор USEUCOM Роберт Абернети.

Ранее начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян заявлял, что Ереван ожидает от США помощи в реформировании армии. Детали реформ он представил замглавы европейского командования ВС США Стивену Башаму. Тот в свою очередь заявил о готовности американской стороны продолжать содействие по текущим программам сотрудничества и инициировать новые его направления.