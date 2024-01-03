Военный США прочел в Армении лекции по усовершенствованию армии Сержант-майор USEUCOM Абернети посетил Армению

Фото: US Army

Военные США оказывают Армении помощь в совершенствовании сержантского корпуса вооруженных сил республики, сообщила пресс-служба Европейского командования ВС США (USEUCOM). С этой целью Армению посетил главный сержант-майор USEUCOM Роберт Абернети.

Представитель USEUCOM Роберт Абернети недавно посетил Армению для оказания содействия совершенствованию сержантского корпуса ВС Армении и работам по предварительной выработке и формированию политики, — говорится в сообщении.

Ранее начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян заявлял, что Ереван ожидает от США помощи в реформировании армии. Детали реформ он представил замглавы европейского командования ВС США Стивену Башаму. Тот в свою очередь заявил о готовности американской стороны продолжать содействие по текущим программам сотрудничества и инициировать новые его направления, передает Sputnik Армения.

Ранее спецпредставитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что Армения приняла решение дистанцироваться от Москвы и начала сближаться с Альянсом. По его словам, Ереван просит «большего сотрудничества и политического диалога».