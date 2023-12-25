В НАТО заявили о решении Еревана дистанцироваться от Москвы Спецпредставитель НАТО Коломина: Ереван решил дистанцироваться от Москвы

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения приняла решение дистанцироваться в определенном смысле от Москвы, заявил спецпредставитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в интервью грузинскому телеканалу «Пирвели архи». По его словам, республика начала сближаться с Альянсом и просит больше сотрудничества.

На мой взгляд, Армения уже начала сближаться с нами. Они просят еще большего сотрудничества, большего политического диалога, увеличения представительства НАТО в наших отношениях. Мы приветствуем решения наших партнеров, — сказал Коломина.

25 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян начал двухдневный рабочий визит в Санкт-Петербург. Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и неформальной встрече лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ). Мероприятия запланированы на 25–26 декабря.

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях мероприятий. Он отметил, что это будет прекрасная возможность для диалога.

Пашинян ранее не поехал на заседания межправсоветов ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Затем он пропустил саммит Организации Договора о коллективной безопасности в Минске 23 ноября. Путин объяснил, что отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях не связано с нежеланием страны продолжать работу в перечисленных объединениях. Это зависит от внутренних процессов в самой Армении.