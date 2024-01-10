Политолог связал с Арменией главную задачу всего Запада Политолог Мирзаян: весь Запад намерен настроить Ереван против Москвы

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Настроить Армения против России — задача не только Германии и Франции, но и всего Запада в целом, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. Так он прокомментировал распространившиеся в СМИ заявления о намерении Берлина настроить Ереван против Москвы. По словам политолога, западные страны намерены вывести Армению из сферы влияния Росси, чтобы лишить Россию плацдарма на Южном Кавказа и заодно превратить Армению в еще один под плацдарм для давления на Иран.

Вывод российских пограничников является одним из способов для реализации программы выхода Армении из ОДКБ, прекращение работы российских каналов, как и целый ряд других действий, которые сейчас предпринимаются армянскими властями во главе с западным агентом [премьер-министром Армении] Николом Пашиняном, — завил Мирзаян.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Германия готова оказать финансовую помощь Армении взамен на некоторые антироссийские шаги. Отмечается, что Берлин, в частности, заинтересован в скорейшем выводе российских пограничников из региона. Также Берлин заинтересован в зачистке государственного аппарата Еревана от дружественно настроенных по отношению к России лиц, включая люстрацию вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов. Кроме того, Германия готова способствовать усилиям правительства премьер-министра страны Никола Пашиняна по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны Европейского союза.