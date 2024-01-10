Названы цели Германии в Армении Германия предложила Армении финансовую помощь за вывод российских пограничников

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Германия готова оказать финансовую помощь Армении взамен на некоторые антироссийские шаги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что Берлин, в частности, заинтересован в скорейшем выводе российских пограничников из региона.

Германия стремится втянуть Армению в антироссийскую политику Запада. Задача Берлина - максимально рассорить Ереван с Москвой. Немцы заинтересованы в скорейшем выводе российских пограничников с армянской территории. <…> Взамен Берлин предлагает оказывать Еревану финансово-техническую помощь, — говорится в сообщении.

Также Берлин заинтересован в зачистке государственного аппарата Еревана от дружественно настроенных по отношению к России лиц, включая люстрацию вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов. Кроме того, Германия готова способствовать усилиям правительства премьер-министра страны Никола Пашиняна по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны Европейского союза.

До этого Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию в Карабахе. По его словам, Москва неоднократно утверждала, что считает Карабах азербайджанской территорией. Пашинян заявил, что с такими словами президент России Владимир Путин выступал дважды — в ноябре и декабре 2020 года.