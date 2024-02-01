Пашинян: Россия не может быть основным партнером Армении в оборонной сфере

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никол Пашинян

Россия «по объективным и субъективным» причинам больше не может быть основным партнером Армении в оборонной и военно-технической сферах, считает глава правительства республики Никол Пашинян. В интервью Общественному радио страны он отметил, что раньше 95–97% отношений в перечисленных сферах приходилось на РФ.

Нам нужно понять, с кем мы реально можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения. Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95–97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам, — заявил политик.

Ранее спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина заявил, что в Альянсе очень воодушевлены сдвигом Еревана в сторону Альянса во внешней и оборонной политике и хотят еще большей близости. До этого Захарова сказала, что Москва остается партнером Еревана и внесла решающий вклад в прекращение боевых действий. По ее словам, российская сторона также вносит решающий вклад для предотвращения еще более тяжкого поражения Армении.

Также Захарова заявила, что если Армения и НАТО хотят близости, то надо сначала понять, насколько это может быть безопасно и к чему приведет. Она подчеркнула, что перед сближением с Альянсом Армении необходимо проанализировать и понять, что на самом деле входит в ее национальные интересы.