Алиев заявил о де-факто мире между Баку и Ереваном

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Ильхам Алиев

Между Азербайджаном и Арменией де-факто уже установился мир, на протяжении нескольких месяцев на границе двух стран царит мирная обстановка, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с генсеком Межпарламентского союза Мартином Чунгонгой. Он подчеркнул, что мирный договор между двумя странами возможен после внесения изменений в Конституцию Армении, сообщает РИА Новости.

Между Азербайджаном и Арменией уже существует де-факто мир, и уже несколько месяцев на границе двух стран царит мирная обстановка. Однако для логического завершения этого процесса необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении к Азербайджану, — сказал лидер Азербайджана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Баку подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется. При этом премьер отметил, что республика привержена мирной повестке дня. Кроме того, было озвучено предложение о введении механизма взаимного контроля над вооружениями.

Также сообщалось, что Ереван предоставил Баку очередной пакет предложений по мирному соглашению. По словам главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, в ближайшее время власти озвучат свою позицию по новым условиям договора.

25 января пресс-служба Совета национальной безопасности Армении сообщила, что Ереван передаст Баку восемь новых формуляров минных полей. По данным ведомства, формуляры планируются к передаче азербайджанской стороне уже в ближайшие дни.