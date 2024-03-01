Армения захотела вступить в ЕС: как ответит Россия, при чем тут Франция

Фото: Olivier Matthys/AP/TASS

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван готов углублять сотрудничество с недружественным Москве Евросоюзом вплоть до вступления в объединение

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван готов углублять сотрудничество с недружественным Москве Евросоюзом вплоть до вступления в объединение. По его словам, власти республики «однозначно готовы» стать частью ЕС. Зачем это нужно Армении, реализуются ли их планы в ближайшем будущем и каким будет ответ России — в материале NEWS.ru.

К чему готовится Ереван

Во время встречи в парламенте 29 февраля Ален Симонян, известный частыми выпадами в адрес Москвы, заявил о готовности Еревана стать кандидатом на вступление в ЕС. Он сказал, что эту готовность подтверждает высокий показатель уровня демократии в республике, который «выше, чем у некоторых стран — членов объединения». Именно поэтому, указывает Симонян, Армении следует стремиться к членству в ЕС. При этом он предупредил, что действия должны быть аккуратными и обдуманными, «чтобы не ошибиться».

«Мы готовы и будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам максимальную безопасность», — сказал Симонян.

Вместе с тем политик опроверг слухи о намерении Армении покинуть ОДКБ, но не исключил, что такое может произойти в будущем. Он также заявил, что вероятность вступления в НАТО в политических кругах страны не обсуждается.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Во время совместных командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

«Никакой дискуссии о НАТО не было, мы и внутри нашей команды не обсуждали такое. Что касается Евросоюза, то это не военный союз, мы готовы укреплять отношения. Сегодня демократия является нашей крупнейшей системой безопасности», — заявил он.

При этом Симонян подчеркнул, что Армения старается «покупать оружие во всех возможных местах».

«Если кого-то это смущает, то это их проблемы», — добавил он.

В чем Армения обвиняет Россию

Отношения Москвы и Еревана за последнее время сильно ухудшились. Армянские власти, указывая на союзничество по ОДКБ, выражают недовольство тем, что Россия не защитила Карабах и его жителей во время войны с Азербайджаном в 2020 году. Именно это, по словам армянского премьера Никола Пашиняна, заставило власти республики заморозить свое участие в ОДКБ.

«Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021–2022 годах», — заявил Пашинян во время своего визита во Францию. Он пояснил, что Ереван хочет понять, в каких границах Армении ОДКБ признает свою ответственность. Дело в том, что члены ОДКБ не вмешались во вторую войну в Карабахе, поскольку военные действия шли не на территории организации. В Армении с такой трактовкой несогласны и считают это нарушением обязательств в сфере безопасности и созданием угроз для республики.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятая в Карабахе экипировка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятая в Карабахе экипировка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятая в Карабахе экипировка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятая в Карабахе экипировка

Почему Армения выгоняет российских пограничников

На фоне заморозки участия Армении в ОДКБ возникли разговоры о возможном выводе российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц, который ФСБ России охраняет согласно договору от 30 сентября 1992 года. По крайней мере, эту информацию подтверждают в правящей партии Армении «Гражданский договор». Секретарь ее фракции Артур Ованнисян сообщил, что такие обсуждения ведутся, но решения пока нет. Его коллега Владимир Варданян добавил, что именно «армянские силы должны охранять воздушные границы страны».

Ален Симонян ранее заявлял, что руководство партии должно принять положительное решение в вопросе вывода российских военнослужащих из аэропорта. По его словам, армянские военные сами могут защитить свои границы. Он выразил сомнение, что пограничники РФ могут справиться с этой задачей.

По мнению Симоняна, из-за действий ФСБ границы Армении не раз становились «более уязвимыми». «Они приехали в Нагорный Карабах и что сделали? Они пришли, чтобы вывести армянский народ из Нагорного Карабаха?» — заключил политик.

При этом роль наблюдательной миссии ЕС, которая расположилась на армяне-азербайджанской границе, власти республики оценивают высоко. Осенью прошлого года Пашинян заявил, что Армения нуждается в поддержке ЕС для решения ключевых вопросов.

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости На фоне заморозки участия Армении в ОДКБ возникли разговоры о возможном выводе российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц

Зачем Армении нужно вступать в Евросоюз

Заявление о желании Армении вступить в ЕС не отражает реальные возможности, а больше носит политический характер из-за сильной обиды на Россию после войны 2020 года, заявил NEWS.ru председатель Международного центра человеческого развития, бывший советник президента Армении Теван Погосян.

«Действующее правительство недовольно, что Москва относится с непониманием к вопросам Карабаха, она бездействовала во время военных действий в регионе. Впрочем, вопросы к Москве есть у всего армянского народа. Но меня, к примеру, как гражданина Армении мало интересует, как себя позиционируют власти республики и на чьей они стороне. Сегодня они могут винить одних, завтра — других. Самое главное — национальные интересы самой Армении», — сказал Погосян.

При чем тут Франция?

Франция использует Армению для того, чтобы отомстить России за Африку, уверен депутат от «Единой России» Алексей Говырин. По его словам, Москва показала африканским странам, что Францию можно не бояться, тем самым сократив влияние Парижа.

«Но две трети энергетики Франции держится на уране из Африки, все годы французы наживались, качали оттуда ресурсы по мизерным ценам за тонны, теперь же они должны заключать эти контракты на более выгодных для африканских стран условиях», — пояснил Говырин NEWS.ru.

По его словам, Франция воспользовалась сильной армянской диаспорой у себя в стране ради достижения собственных политических целей.

«Европейская мечта для Армении — это ложная цель. Отвернулись от союза с Россией, отправившись искать поддержки в Вашингтоне, Париже, Берлине, звонят туда по каждому поводу. Рано или поздно это может привести к тому, что останется несколько коттеджных поселков вокруг озера Севан. Не стоит забывать, что Армения и так маленькая», — напомнил депутат.

Фото: primeminister.am Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон

Вступит ли Армения в Евросоюз

Армения уже является частью одного экономического союза — ЕАЭС. Вступление еще в одно экономическое объединение будет для Армении технически очень сложно и потребует много времени, указал Погосян. По его словам, на это уйдут годы.

«Весь этот процесс имеет большие технические и неопределенные затруднения. Чтобы стать частью ЕС, Ереван должен выйти из всех других структур. Отношения с ОДКБ, конечно, заморожены, но выходить оттуда власти республики пока не собираются», — пояснил политолог.

Как реагирует Москва

Москва осудила секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна за высказывания о том, что российские силовики не предотвратили вооруженный инцидент на армяно-азербайджанской границе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее мнению, попытки Еревана очернить российские силовые ведомства контрпродуктивны.

В целом из Армении приходит много разноплановых эмоциональных заявлений, заявил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. С каждым днем их число растет. В Москве очень ждут серьезных и подробных разъяснений всех этих заявлений.

«Это касается членства и в ОДКБ, и в ЕС. Мы серьезные люди и должны серьезно подходить к разрешению этих вопросов. Поэтому такие публичные заявления должны рассматриваться как некий побудительный мотив, чтобы сесть за стол и серьезно поговорить на эти темы. Пока все остается на своих местах. Мы продолжаем контактировать с армянскими коллегами. Поэтому меньше эмоций, больше серьезных намерений», — призвал Карасин.

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