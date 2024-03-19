Политолог рассказал, будет ли новая война между Баку и Ереваном Политолог Мамедов: новая война между Баку и Ереваном маловероятна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использованное премьер-министром Армении Николом Пашиняном выражение о возможной новой войне между Баку и Ереваном больше похоже на фигуру речи, заявил NEWS.ru азербайджанский политолог Фархад Мамедов. По его словам, это известный метод армянского премьера, который он использовал в том числе во время второй войны в Карабахе. Политолог также подчеркнул: сами власти республики признают, что «другого языка армянский народ не понимает».

Это голословное заявление о принадлежности сел Азербайджану и подготовка к тому, что оттуда надо уходить. Вероятность реальной эскалации напряженности в регионе очень низкая. Если не будет провокаций со стороны Еревана, никакой войны ожидать не стоит. Не думаю, что тема о четырех селах и анклавах может стать поводом для новой войны, — заявил Мамедов.

Ранее Пашинян на встрече с жителями приграничных сел Тавушской области заявил, что Азербайджан может начать войну с Арменией в конце этой недели, если Ереван откажется идти на территориальные уступки. Он добавил, что после конфликта местные жители спросят его, почему он не предупредил их об этом, зная об угрозе начала боевых действий.

До этого армянский премьер-министр заявил, что между Ереваном и Баку начался практический этап делимитации и демаркации границы. Во время встречи с жителями приграничного села Воскепар он объяснил, что необходимо уточнить, где фактически проходит граница Армении. По его словам, Баку назвал четыре проблемных села, Ереван — 31 населенный пункт.