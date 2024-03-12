«Пик напряженности»: Ереван выгоняет пограничников РФ. Чем ответит Москва?

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Армения официально потребовала вывести российских пограничников из столичного аэропорта Звартноц. Объявив об этом, глава правительства Никол Пашинян призвал «не политизировать» такое решение. Российские политики и силовики сочли поведение Пашиняна предательством. Они уверены: переориентация на Запад не доведет Армению до добра. Эксперты не исключают, что армяне потребуют убрать и российскую военную базу в Гюмри. Чем ответит Москва? Возможно ли, что Ереван больше не получит дешевые кредиты и российские энергоносители на льготных условиях, как было до сих пор? Об этом — в материале NEWS.ru.

Как Армения попросила Россию уйти из Звартноца

Во вторник премьер-министр республики Никол Пашинян провел пресс-конференцию, на которой сделал целую серию антироссийских заявлений. Так, он сообщил, что обратился к Москве с официальной просьбой вывести своих пограничников из ереванского аэропорта Звартноц.

«Армянская сторона обратилась в Погрануправление РФ, выразив им благодарность за службу, которую они несли с начала независимости республики, и содействие в контроле за охраной границы. Но госинституты Армении набрались уже достаточно опыта, чтобы пограничная служба здесь выполнялась без содействия российской стороны», — заявил Пашинян.

По словам премьера, место сотрудников ФСБ займут армянские пограничники. Пашинян уточнил, что они начнут свою службу менее чем через полгода — с 1 августа.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Корреспонденты NEWS.ru обратились за комментарием в парламент Армении к одному из членов фракции сторонников Пашиняна «Гражданский договор», однако депутат наотрез отказался комментировать судьбу пограничников РФ. Собеседник отметил, что отношения Москвы и Еревана «достигли такого пика напряженности», о котором ему «уже сложно говорить». Он попросил дождаться развернутого объяснения со «стороны соответствующих служб».

Напомним, пограничники РФ несут службу в Звартноце с первых лет существования независимой Армении, точнее — с 1992 года, на основании межгосударственного договора. Первым к их выводу из аэропорта в конце февраля призвал спикер парламента Ален Симонян. Тогда он добавил: вопрос изучается, решения пока нет.

Как отреагировала Москва на выпад Пашиняна

В России на заявление Пашиняна отреагировали сдержанно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва получила ведомственное письмо, добавив, что с армянскими коллегами ведется определенная работа. «По линии ведомств сейчас осуществляются контакты. Большего я сейчас сказать не могу», — заявил Песков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв Симоняна к выводу пограничников, расценила такие заявления как очередной пример «недружественного поведения представителей официального Еревана».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

Первый зампред комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru предположил, что вывод российских пограничников предвещает подготовку масштабной провокации, для которой власти Армении не нужны свидетели. Он допустил, что в Ереван собираются завезти в страну «какое-то запрещенное конвенциями западное вооружение, чему российские пограничники однозначно бы помешали».

Почему на самом деле Армения избавляется от ФСБ РФ

Армянские власти нагнетают атмосферу в отношениях с Москвой, заявил NEWS.ru генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов.

«Пашинян уже давно развернулся в другую сторону, он пытается „играть на поляне Запада“. И это беда армянского народа. Политическое руководство Армении предпочло ярко выраженный антироссийских вектор. Теперь оно засвидетельствовало свое неуважительное отношение к Москве. Так что рассчитывать на какие-то преференции с нашей стороны уже не может», — уверен Михайлов.

С ним согласны и многие эксперты в Ереване. Ереван предпочел путь прозападной интеграции, в том числе в сфере безопасности, пояснил NEWS.ru старший научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

«С одной стороны, мы видим расширение сотрудничества с Францией, США, Индией и рядом других стран. С другой стороны — все более критическое отношение армянского руководства к ОДКБ. Одним словом, Ереван переориентируется в сфере безопасности с России на Запад. В этом контексте российские пограничники в Звартноце рассматриваются уже как избыточный элемент, нарушающий новую архитектуру безопасности, а не как укрепляющий ее», — отметил политолог.

До сих пор служба российских пограничников в Звартноце воспринималась как норма, поскольку бойцы Погранслужбы ФСБ охраняют и внешние границы Армении — с Турцией и Ираном, напомнил Микаелян. Но теперь, по его словам, начался пересмотр этих положений. «Кроме того, российские пограничники могли собирать информацию о контактах и передвижениях людей, что армянским правительством теперь рассматривается как нежелательное действие», — заключил политолог.

Бывший депутат Госдумы, политолог Сергей Марков напомнил, что российские пограничники в Звартноце были символом дружбы двух стран. «Сейчас Армения уничтожает этот символ дружбы. Он реально не работает, потому что дружбы нет. А есть предательство России с армянской стороны. Пора и России делать выводы», — призвал политолог в своем Telegram-канале.

Какой ультиматум предъявил Пашинян союзникам по ОДКБ

Премьер Пашинян в завуалированной форме также поставил ультиматум Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он пригрозил выходом из организации, если та не ответит на поднятые ранее вопросы о суверенитете Армении.

Как известно, Ереван объявил, что разочарован в ОДКБ из-за того, что организация, по его мнению, не оказала должной поддержки во время второй войны в Карабахе в 2020 году. В блоке, к слову, тогда объясняли, что боевые действия шли не на территории члена организации (то есть, собственно, не в Армении). Теперь Пашинян требует от союзников по ОДКБ четко указать границу, в рамках которых они признает свою ответственность, — прежде чем, к примеру, направлять своих миротворцев на азербайджанскую границу.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Военные из Армении из составе контингента миротворцев ОДКБ

«Суверенную территорию Армении они не показали. И сегодня этот вопрос находится „на столе“. Если ОДКБ ответит на этот вопрос и этот ответ будет соответствовать нашим представлениям, то это будет означать, что вопросы между Арменией и ОДКБ решены, со всеми вытекающими из этого последствиями. Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ», — заявил Пашинян.

Чем опасен для РФ выход Армении из ОДКБ

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Плеханова Андрей Кошкин заявил NEWS.ru, что Армения вряд ли выйдет из ОДКБ, так как существование страны в рамках «одиночного плавания» в конечном итоге приведет к ее исчезновению. Кроме того, по его словам, есть и государства, заинтересованные в том, чтобы Россия сохранила влияние в Армении, — например, это Иран.

Не остались в стороне от дискуссии и военкоры. Так, Александр Коц высказал мнение: заморозив участие Еревана в ОДКБ, Пашинян просто боится озвучить, что Армении больше не нужна Россия и республика хочет в НАТО. «Скорее бы уже Пашинян сказал главные слова, ради которых его президентство и затевалось: „Россия нам не нужна, мы хотим в ЕС и НАТО“. Или, глядя на евро-атлантический шлях Украины, озвучивать такое пока боязно?» — сыронизировал Коц в своем Telegram-канале.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян и Эммануэль Макрон

Потребует ли Армения убрать военную базу РФ

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников напомнил в беседе с NEWS.ru, что с формальной точки зрения вывод российских пограничников — суверенное право Армении, к которому Россия на публичном уровне отнесется с пониманием. Однако взятый Ереваном курс на сотрудничество с ЕС и НАТО получит жесткий ответ со стороны Москвы, убежден эксперт.

«Одно дело — союзническое государства, на которое распространяется целый ряд преференций, — к примеру, скидки на энергоносители. Другое дело — страна, ориентированная на сотрудничество с США. Россия может теперь сократить любое свое присутствие в Армении. Она уже не будет обеспечивать безопасность республики при внешнем столкновении, так как Ереван в прямом смысле отказался от этого», — уверен политолог.

«Теперь российская сторона наверняка будет оценивать, взвешивать, какие проекты в Армении ей все еще выгодны, а какие, невыгодные для себя, можно замораживать. Также вряд ли теперь Москва будет поддерживать республику дешевыми кредитами. Следующим шагом со стороны Еревана может стать требование вывести и российскую 102-ой военную базу из Гюмри», — предположил Солонников.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы

Тем временем Пашинян во вторник заявил, что вопрос о том, будет ли республика членом ЕС или ЕАЭС, можно решить с помощью всенародного голосования. «ЕС или ЕАЭС — это вопросы, равные Конституции. Власти могут иметь свое представление, но решение принимать народу. Такие вопросы могут решаться только путем референдума, нет другого варианта. В данной ситуации мы рассматриваем различные сценарии. И когда у нас будет готовое предложение для общества, мы его представим», — сказал Пашинян.

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