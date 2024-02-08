«Свой человек»: почему РФ рада переизбранию Алиева президентом Азербайджана

Фото: president.az

Ильхам Алиев и Владимир Путин

Ильхам Алиев победил на досрочных выборах президента Азербайджана, набрав более 92% голосов. Это будет его пятый срок на посту главы республики. Президент России Владимир Путин уже поздравил своего азербайджанского коллегу с победой. Эксперты считают переизбрание Алиева хорошей новостью для Москвы, а его самого — «своим человеком». Что сейчас объединяет Россию и Азербайджан, как будут складываться отношения стран дальше — в материале NEWS.ru.

Как Путин поздравил Алиева

О том, что Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, сообщила администрация главы Азербайджана. «Путин пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана и процветания нашего народа», — говорится в публикации. Азербайджанский президент в свою очередь поблагодарил российского лидера за внимание и поздравление.

В сообщении также говорится, что главы государств обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества. Кроме того, они выразили уверенность, что союзнические отношения Москвы и Баку в различных сферах будут развиваться и дальше.

Фото: Владимир Путин

Чем запомнятся выборы в Азербайджане в 2024 году

7 февраля 2024 года власти Азербайджана считают историческим днем — впервые за 30 лет голосование прошло и в Карабахе. Там в списки избирателей включили около 23 тысяч человек. Само голосование должно было состояться в апреле 2025 года, но после восстановления территориальной целостности Азербайджана Алиев решил провести его раньше. Глава государства пояснил, что теперь все цели, стоявшие перед страной прежде, были достигнуты, и для республики началась новая эпоха.

«Безусловно, начало новой эры должно ознаменоваться новыми президентскими выборами. Ибо каждая такая эра — это период во времени. Освобождение оккупированных территорий через тридцать лет и полное восстановление нашего суверенитета стало началом новой эры», — заявил Алиев.

Голосование прошло с высокой явкой — почти 77%. Глава ЦИК Азербайджана Фауд Джавадов сообщал, что из-за желающих проголосовать на избирательных участках даже образовывались очереди. По итогам выборов действующий президент набрал 92,05% голосов. Вечером этого же дня жители Баку вечером собрались на площади, чтобы отпраздновать победу Алиева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему переизбрание Алиева — хорошая новость

Политика Алиева долгосрочная, без каких-то сюрпризов, поэтому для России он «свой человек», высказал мнение в беседе с NEWS.ru политолог-международник, эксперт РСМД Алексей Наумов. Он отметил, что азербайджанский президент имеет хороший опыт взаимодействия с советской и постсоветской системой. Политолог подчеркнул, что немаловажную роль в диалоге Москвы и Баку играют личные отношения Алиева и Путина.

«Мы понимаем, насколько в современных условиях важны личные взаимоотношения лидеров государств. Алиев для России — знакомый и понятный политик. Он не чужой и в какой-то степени даже свой человек. Он человек, который имеет опыт во взаимодействии с советской и постсоветской системой. Переизбрание Алиева — хорошая новость для российско-азербайджанских отношений. Сейчас эти отношения резко идут в гору, потому что мы видим, как Россия разворачивается от ЕС и США и в значительной степени опирается на региональные союзы и форматы взаимодействия. В этом плане Азербайджан становится одним из важных партнеров России не только на постсоветском пространстве», — заявил Наумов.

Отношения Москвы и Баку базируются на прочных основах и находятся на высоком уровне, заявил азербайджанский политолог Фархад Мамедов.

Фото: president.az Ильхам Алиев

В каких сферах сотрудничают Москва и Баку

Независимый депутат парламента Азербайджана, политолог Расим Мусабеков в интервью NEWS.ru отметил, что у РФ и республики 200-летняя история совместного проживания в рамках одного государства. «Сотни тысяч азербайджанцев живут на территории России. Почти 130 тысяч русских живут на территории Азербайджана. У нас Россия — второй экономический партнер», — сказал он.

В экономической сфере связи Москвы и Баку лишь укрепляются. Товарооборот между странами по итогам 2023 года составил $4,358 млрд, что на 17,5% больше, чем в 2022-м. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), в 2023 году экспорт азербайджанской продукции в Россию увеличился на 22,7%, до $1,196 млрд. А из РФ республика импортировала товаров на $3,162 млрд (рост на 15,6%). В основном речь идет о сельскохозяйственной продукции, металлах, нефтепродуктах, транспортных средствах, продовольствии.

Динамично растет взаимодействие двух стран и в сфере взаимных инвестиций. Накопленные российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют около $8 млрд. Республика в свою очередь вложила в экономику РФ более $1 млрд. В сфере внешней торговли с Азербайджаном также сотрудничают компании, расположенные в 70 российских регионах.

Стороны делают большие ставки на создание и развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями. Его общая протяженность составит более семи тысяч километров. Существенная часть коридора пройдет по территориям России и Азербайджана. По словам Мусабекова, этот проект имеет стратегическое значение.

«Взаимодействие может укрепляться и в той части, которая касается разработки энергетических ресурсов Каспия, мы с ЛУКОЙЛом активно взаимодействуем. В конце концов есть труба (нефтепровод с советских времен. — NEWS.ru), которую легко можно переориентировать. Они, кстати, были построены в советское время для доставки именно нефти из России в Азербайджан», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что сейчас Азербайджан поставляет яйца — эта мера должна позволить снизить резко подскочившие в России цены на этот продукт. Будут расти и объемы поставляемой плодоовощной продукции из республики в РФ. «Мы, в свою очередь, получаем из России зерно, молочную продукцию. То есть кооперация в этой области тоже может развиваться, и никакие внешние ограничители России помешать этому не в состоянии», — добавил Мусабеков.

Посредничество России в Карабахе

Трёхстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, которое остановило войну в Карабахе в ноябре 2020 года, было подписано при посредничестве российского президента Владимира Путина. Об этом недавно напомнил и Ильхам Алиев. «Война была остановлена при посредничестве президента Путина, а не президента Макрона или кого-либо еще. И трехстороннее заявление было подписано между Россией, Азербайджаном и Арменией, а не Францией, Азербайджаном и Арменией», — заявил Алиев.

Глава Азербайджана рассказал, что неоднократно беседовал с президентом Путиным и во время второй войны в Карабахе, так как Москва прилагала заметные усилия для остановки боевых действий.

Что происходит в отношениях России, Азербайджана и Запада

Президентские выборы в Азербайджане в 2024 году прошли на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), наблюдатели которой не получили приглашения следить за ходом голосования в республике. В октябре прошлого года ПАСЕ приняла резолюцию по урегулированию на Южном Кавказе, которую в Баку сочли антиазербайджанской. «Права азербайджанской делегации должны быть восстановлены. Если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, то и с азербайджанской стороны будет пересмотрен вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека», — предупредил ранее Ильхам Алиев.

Помимо ПАСЕ, приглашения на выборы не получили наблюдатели из США и стран ЕС. Западная делегация наблюдателей на голосовании была представлена группой из 280 членов краткосрочной и 26 членов долгосрочной миссии ОБСЕ.

Россия во главе с Владимиром Путиным и Азербайджан под руководством Ильхама Алиева — это чужие страны для всего западного блока, отметил Наумов. По его словам, для Запада Москва и Баку записаны в «авторитарную и недемократическую ось».

«Внешняя конъюнктура складывается таким образом, что объективно существующие параметры для сотрудничества России и Азербайджана становятся более актуальными ввиду отказа Запада от конструктивного взаимодействия с нашими странами», — сказал политолог.

«Запад сам виноват, что не умеет выстраивать связи с другими странами и показывает высокомерие. Страны СНГ не представляют для нас никакой угрозы. Разумеется, иногда в наших отношениях тоже случаются недопонимания. Но мы используем диалог для решения всех проблем, и этот диалог успешен. С Москвой у нас доминирует взаимопонимание и обоюдное желание быть на короткой ноге. Последние годы показали Азербайджану, кто есть кто», — заключил специалист по Южному Кавказу Тофик Аббасов.

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