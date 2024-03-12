«Россия нам не нужна, хотим в НАТО»: Коц озвучил тайные мысли Пашиняна Коц: Пашинян боится озвучить, что Армения хочет в НАТО

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян может бояться озвучить, что Армении не нужна Россия и республика хочет в НАТО, заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. Таким образом он отреагировал на заявление политика, который пригрозил выходом из Организации Договора коллективной безопасности. Пашинян отметил, что Ереван фактически заморозил участие страны в ОДКБ.

Скорее бы уже Пашинян сказал главные слова, ради которых его президентство и затевалось: «Россия нам не нужна, мы хотим в ЕС и НАТО». Или, глядя на евро-атлантический шлях Украины, озвучивать такое пока боязно? — отметил Коц.

Ранее Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, если эта структура не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенитета страны. По его словам, ОДКБ должна выполнить обязательства и признать свою зону ответственности.

До этого премьер-министр сообщил о способности Армении нести службу в аэропорту Звартноц без участия российских пограничников. Он подчеркнул, что пограничная служба Армении уже достаточно опытна, чтобы самостоятельно контролировать объект.