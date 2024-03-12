Военный политолог рассказал, чем грозит выход Армении из ОДКБ Политолог Кошкин: выход Армении из ОДКБ приведет к ее исчезновению

Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС

Армения вряд ли выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как существование страны в рамках «одиночного плавания» приведет ее к исчезновению, предположил в разговоре с NEWS.ru эксперт ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, напряжение во взаимоотношениях с Россией действительно есть, но страны продолжают выстраивать связи.

Сомневаюсь, что Армения выйдет из ОДКБ, так как существование страны в рамках «одиночного плавания» в конечном итоге приведет к ее исчезновению, — говорит эксперт.

По его словам, такие настроения обусловлены стремлением Запада «разделить» Россию с Арменией и полностью «выдавить» Москву из Закавказья. Однако, отмечает он, есть и государства, которые заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала обеспечивать влияние в Армении, например Иран.

В целом сейчас происходит обострение геополитических кризисов по всей планете, что также сопряжено с позицией США. Армении они могут предложить что угодно, чтобы протолкнуть свои идеи, вплоть до вступления страны в НАТО, — заключает политолог.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика выйдет из ОДКБ, если эта структура не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенитета страны. По его словам, ОДКБ должна выполнить обязательства и признать свою зону ответственности.