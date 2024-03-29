Стало известно, сможет ли ЕС заменить для Армении сотрудничество с Россией Депутат Алтухов: Запад не сможет заменить для Армении Россию в сфере торговли

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Национальная валюта в Армении от рубля зависит больше, чем от европейской, основные торговые потоки по-прежнему нацелены в сторону Москвы, заявил NEWS.ru заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, в силу геополитического положения и устоявшихся логистических схем Запад не сможет в обозримом будущем заменить для Армении Россию в сфере дешевых энергоносителей и торговли.

Вступление в ЕС — это легенды для внутреннего потребления, которые можно рассказывать очень долго. Однако всем понятно, что страны Кавказа никто там не ждёт и не приветствует. Позитивно на благосостоянии простых граждан Армении это не скажется. В то же время БРИКС наращивает свое влияние в мировой экономике и может принести реальный экономический рост участникам, — сказал Алтухов.

До этого в МИД РФ заявили, что Армения может остаться у разбитого корыта, если поверит пустым обещаниям ЕС о доступе к общему европейском рынку и решится ради этого на разрыв связей с Россией и ЕАЭС. Отмечается, что разрушив свои экономики отказом от российского газа, горе-советчики из ЕС и НАТО навязывают тот же тупиковый путь и армянам, вдобавок подталкивая их променять реальную атомную энергетику на несформировавшуюся возобновляемую