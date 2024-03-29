МИД России: присутствие базы РФ в Армении гарантирует ей суверенитет

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Присутствие 102-й российской военной базы в Армении гарантирует сохранение суверенитета республики, передает ТАСС комментарий МИД РФ относительно доклада «Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе». Этот документ был подготовлен под руководством экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена. В ведомстве считают, что для ЕС Армения важна лишь как источник ресурсов.

Предложения в сфере безопасности вовсе противоречат здравому смыслу. Присутствие 102-й РВБ (российской военной базы) и российских пограничников — единственная реальная гарантия суверенитета Армении. То, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, — опасная демагогия. Заставляя пересмотреть сложившуюся систему безопасности уже сегодня, Запад не предлагает ничего конкретного взамен, — указали в российском дипведомстве.

Также в МИД заявили, что введение безвизового режима Армении с Евросоюзом приведет к оттоку перспективной молодежи из республики. Кроме того, это негативно отразится на безопасности и экономике страны, считают в ведомстве.

Ранее генеральный секретарь международной организации Йенс Столтенберг заявил, что двери НАТО для Армении открыты, а власти республики должны сами решить, хотят ли они оставаться в составе ОДКБ. По его словам, НАТО уважает решение Армении и не настаивает на том, чтобы страна присоединилась к Альянсу.