В НАТО высказались, что думают о вступлении Армении в Альянс Столтенберг: двери НАТО открыты для Армении

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Двери НАТО для Армении открыты, а власти республики должны сами решить, хотят ли они оставаться в составе ОДКБ, заявил генеральный секретарь международной организации Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Factor TV. По его словам, НАТО уважает решение Армении и не настаивает на том, чтобы страна присоединилась к Альянсу.

Армения сама должна решить, хочет она быть членом ОДКБ или нет. Так, как любая страна Евросоюза решает, вступать в НАТО или нет. Мы уважаем суверенный демократический выбор, который делают независимые демократические страны, — пояснил он.

Также генсек Североатлантического альянса отметил, что НАТО сотрудничало со многими европейскими государствами, которые не входили в его состав, хоть и являлись близкими партнерами. По его словам, организация никогда не принуждала кого-либо присоединяться к Альянсу. В качестве примера он привел ситуацию с Финляндией и Швецией, которые долгое время не хотели идти на этот шаг, но потом поменяли свое решение.

Мы сели за стол переговоров, обговорили условия, пригласили Швецию и Финляндию, и они уже члены НАТО. Поэтому двери НАТО открыты. Мы доказали и продемонстрировали это в течение последних лет, — заключил Столтенберг.

Ранее парламент Армении утвердил соглашение о статусе наблюдателей Евросоюза на границе с Азербайджаном. Участники и объекты миссии получили полную неприкосновенность к уголовному преследованию, а также были освобождены от проверок и различных ограничений, связанных со своей деятельностью.